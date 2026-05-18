Exkluzivně: Řada Xiaomi 17T do Česka přijde koncem měsíce. K modelu Pro půjde získat koloběžku zdarma

  • Xiaomi 17T a 17T Pro skutečně dorazí na český trh už 28. května 2026
  • Za napsání recenze bude možné získat tablet REDMI Pad 2 nebo elektrickou koloběžku
  • Oba telefony se pochlubí fotoaparáty Leica, rychlým nabíjením a super výkonem

Adam Kurfürst
18.5.2026 10:00
O nadcházející řadě Xiaomi 17T jsme už několikrát psali na základě úniků ze zahraničí. Klíčový střípek skládačky v podobě data globálního startu prodeje doplnil před pár dny renomovaný insider, podle něhož se oba modely ukáží světu už 28. května. Redakci Světa Androida se nyní podařilo tuto informaci potvrdit i pro náš trh, a to díky materiálům, které unikly jednomu z tuzemských prodejců. Vedle samotného termínu příchodu na pulty obchodů známe i atraktivní bonusy za recenzi.

Konkrétní české ceny zatím prodejce neuvedl, ale s ohledem na dříve uniklou evropskou cenovku zhruba 749 eur za základní 17T a 999 eur za 17T Pro lze očekávat doporučené ceny někde okolo 18 a 25 tisíc korun. Díky zaváděcím slevám, které by se podle našich zjištění měly pohybovat okolo 3 000 až 3 500 korun, však půjde telefony už od začátku pořídit levněji.

Tablet zdarma k základu, k Pro modelu rovnou koloběžka

Xiaomi tradičně hodlá zákazníkům nabídnout pěkné dárky za sepsání recenze. A nepůjde o žádnou maličkost – v obou případech jsou bonusy poměrně lákavé.

K základnímu modelu Xiaomi 17T bude k dispozici tablet REDMI Pad 2 s 9,7″ displejem a 128GB úložištěm, jehož hodnota se pohybuje okolo 4 499 Kč. Kdo si připlatí za Pro variantu, dostane k recenzi rovnou elektrickou koloběžku Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2. generace) v hodnotě 6 999 Kč. V případě Xiaomi 17T Pro bude i možnost využít výkupní bonus 1 000 Kč.

Recenzi bude nutné zveřejnit na e-shopu prodejce, vyplnit registrační formulář s IMEI a fakturou a vyčkat na schválení, které proběhne nejdříve 14 dnů po dokončení registrace. Stručně řečeno – jde o klasický mechanismus, který Xiaomi využívá u většiny svých vlajkových uvedení.

Xiaomi 17T: kompaktní vlajka s Dimensity 8500-Ultra

Pojďme si nyní stručně připomenout, co oba telefony dle dřívějších úniků nabídnou. Základní Xiaomi 17T má pohánět MediaTek Dimensity 8500-Ultra doplněný o 12 GB RAM typu LPDDR5X a úložiště UFS 4.1. Přední straně bude dominovat 6,59″ AMOLED displej s rozlišením 1,5K a 120Hz obnovovací frekvencí, který se hodí pro uživatele preferující kompaktnější mobily.

Trojice zadních fotoaparátů zahrnuje 50Mpx hlavní snímač Light Fusion 800, 50Mpx teleobjektiv s 5× optickým zoomem a 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv. O selfie se stará 32Mpx kamera. Baterie má kapacitu 6 500 mAh a nabíjí se výkonem 67 W. Konstrukce má být plastová, k dispozici je Wi-Fi 6E, NFC a operační systém Android 16 s nadstavbou HyperOS.

Xiaomi 17T Pro: větší tělo, výkonnější čip a 7000mAh baterie

Vyšší Xiaomi 17T Pro jde o pořádný kus dál. Místo Dimensity 8500-Ultra dostane výkonnější Dimensity 9500, displej naroste na 6,83″ OLED a obnovovací frekvence stoupne na 144 Hz. Baterie nabízí kapacitu 7 000 mAh, kterou lze dobíjet 100W drátově nebo 50W bezdrátově. Konstrukce je v tomto případě kovová a telefon podporuje i nejnovější Wi-Fi 7.

Fotosestava zůstává v jádru shodná se základním modelem, hlavní snímač však dostává upgrade na 50Mpx Light Fusion 950. Oba modely vyjdou ve třech barevných variantách – modré, černé a fialové.

Pořídíte si některý z modelů řady Xiaomi 17T?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
