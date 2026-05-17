Obří únik: Známe datum představení i kompletní parametry řady Xiaomi 17T!

O cenách, vzhledu a specifikacích nadcházejících modelů Xiaomi 17T a 17T Pro už jsme tu na základě úniků psali. Nyní k nim přibylo poslední chybějící střípek skládačky — konkrétní datum globálního startu prodeje. Pokud lze věřit známému insiderovi, oba telefony se ukáží světu už 28. května. Tedy zhruba za dva týdny. Květnové datum a možná i Xiaomi 17 Max v Evropě Co od 17T a 17T Pro čekat Globální prezentace by měla zahrnovat i indický trh, který bývá pro řadu T klíčový. Pro nás v Česku to znamená, že telefony se na pulty pravděpodobně dostanou v průběhu června. Květnové datum a možná i Xiaomi 17 Max v Evropě Insider, který má v posledních týdnech v případě Xiaomi solidní úspěšnost, kromě data zmiňuje ještě jednu zajímavost. Xiaomi prý zvažuje, že do mezinárodní distribuce pošle i model Xiaomi 17 Max, který se zatím očekával čistě pro čínský trh. Tahle varianta by měla být tou nejnabušenější — 6,9″ displej, Snapdragon 8 Elite Gen 5 a obří 8000mAh baterie. Že by se Xiaomi rozhodlo dovézt do Evropy hned tři vlajkové modely najednou, by bylo přinejmenším překvapivé. Co od 17T a 17T Pro čekat Pro připomenutí — základní Xiaomi 17T by měl dostat 6,59″ AMOLED displej s rozlišením 1,5K a obnovovací frekvencí 120 Hz. Pod kapotou má pracovat Dimensity 8500-Ultra s 12 GB LPDDR5X RAM a až 512 GB UFS 4.1 úložiště. Trojice zadních fotoaparátů zahrnuje hlavní 50Mpx Light Fusion 800, 50Mpx teleobjektiv s 5× optickým zoomem a 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv. Selfie kamera má 32 Mpx. Baterie má kapacitu 6500 mAh a nabíjí se výkonem 67 W. Konstrukce je plastová, k dispozici by měla být Wi-Fi 6E, NFC a Android 16 s nadstavbou HyperOS. Cenovka startuje na 749 eur (zhruba 18 300 Kč) ve Francii za základní variantu 12/256 GB. Vyšší Xiaomi 17T Pro jde výrazně dál. Dostane 6,83″ OLED displej s obnovovací frekvencí 144 Hz, podstatně výkonnější Dimensity 9500 a baterii o kapacitě 7000 mAh, která se nabíjí 100W kabelem nebo 50W bezdrátově. Hlavní snímač je upgradován na 50Mpx Light Fusion 950, zbytek fotosestavy zůstává stejný jako u základního modelu. Konstrukce je kovová a podporuje Wi-Fi 7. Cena Pro varianty s 12 GB RAM a 512GB úložištěm má činit 999 eur, tedy zhruba 25 tisíc korun. Tato cenovka je zajímavá hned ze dvou důvodů. Za prvé znamená, že Pro verze stojí prakticky stejně jako základní Xiaomi 17 v době jeho premiéry. Za druhé Xiaomi v Evropě stírá hranice mezi řadou T a klasickými vlajkami bez T přípony. Kupující se tak budou muset rozhodnout, zda preferují kompaktní formát, nebo větší a výkonnější tělo 17T Pro. Oba modely vyjdou ve třech barevných variantách — modré, černé a fialové. Pokud se 28. května potvrdí, čekejte v následujících dnech a týdnech vlnu oficiálních materiálů, slevových akcí a předprodejních bonusů. Xiaomi je v tomto ohledu pravidelně velkorysé, takže reálná pořizovací cena pro českého zákazníka může být o pár tisíc nižší než ta oficiální. Čekáte na nové Xiaomi 17T, nebo si raději počkáte na slevu Xiaomi 17? Zdroj: GSMArena, WinFuture