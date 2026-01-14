TOPlist

Xiaomi ještě neskončilo. Prý chystá další vlajkový model s obří baterií a vylepšeným teleobjektivem

  • Xiaomi údajně připravuje model 17 Max s obří baterií o kapacitě přibližně 8 000 mAh
  • Telefon má dorazit ve druhém čtvrtletí s čipem Snapdragon 8 Elite Gen 5 a 6,9" displejem
  • Na rozdíl od verze Pro Max nebude disponovat zadním displejem

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
14.1.2026 12:00
Ikona komentáře 0
xiaomi 17 zakladni bila v ruce

Xiaomi se zjevně nechystá s řadou Xiaomi 17 končit. Po představení modelu Ultra na Vánoce a nedávném odhalení prototypu zrušeného Xiaomi 17 Air se nyní objevují spekulace o dalším přírůstku. Xiaomi 17 Max by měl být větší verzí standardního modelu s několika zajímavými vylepšeními.

Obří baterie a velký displej

Podle informací leakera Digital Chat Station má Xiaomi 17 Max disponovat baterií s kapacitou přibližně 8 000 mAh, což by představovalo rekord v rámci portfolia značky. Nabíjení má probíhat výkonem 100 W drátově a 50 W bezdrátově, což odpovídá ostatním modelům řady s výjimkou verze Ultra.

xiaomi 17 barevne varianty ruzova modra
Xiaomi 17

Telefon má převzít 6,9″ LTPO AMOLED displej z modelů Pro Max a Ultra s rozlišením 2 608 × 1 200 pixelů, jasem až 3 500 nitů a 120Hz obnovovací frekvencí. Pod kapotou by měl tikat Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Fotoaparát na úrovni základního modelu

V oblasti fotoaparátů má Xiaomi 17 Max nabídnout hlavní snímač na úrovni standardního Xiaomi 17, tedy 50Mpx senzor o velikosti 1/1,31″. Novinka by však měla dostat vylepšený periskopický teleobjektiv. Klíčovým rozdílem oproti verzi Pro Max bude absence zadního displeje, což by mělo telefon cenově odlišit.

Příchod údajně na jaře

Xiaomi 17 Max by měl dorazit ve druhém čtvrtletí roku, konkrétně se spekuluje o dubnu. Důvodem vzniku tohoto modelu mají být údajně slabší prodeje kompaktního Xiaomi 17, které naznačují, že čínští zákazníci preferují větší zařízení. Zda se telefon někdy podívá i mimo Čínu, zatím není jasné.

Zaujal by vás Xiaomi 17 Max?

Zdroje: Notebookcheck (1, 2), Gizmochina

