Xiaomi ještě neskončilo. Prý chystá další vlajkový model s obří baterií a vylepšeným teleobjektivem Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi údajně připravuje model 17 Max s obří baterií o kapacitě přibližně 8 000 mAh Telefon má dorazit ve druhém čtvrtletí s čipem Snapdragon 8 Elite Gen 5 a 6,9" displejem Na rozdíl od verze Pro Max nebude disponovat zadním displejem Adam Kurfürst Publikováno: 14.1.2026 12:00 Xiaomi se zjevně nechystá s řadou Xiaomi 17 končit. Po představení modelu Ultra na Vánoce a nedávném odhalení prototypu zrušeného Xiaomi 17 Air se nyní objevují spekulace o dalším přírůstku. Xiaomi 17 Max by měl být větší verzí standardního modelu s několika zajímavými vylepšeními. Obří baterie a velký displej Fotoaparát na úrovni základního modelu Příchod údajně na jaře Obří baterie a velký displej Podle informací leakera Digital Chat Station má Xiaomi 17 Max disponovat baterií s kapacitou přibližně 8 000 mAh, což by představovalo rekord v rámci portfolia značky. Nabíjení má probíhat výkonem 100 W drátově a 50 W bezdrátově, což odpovídá ostatním modelům řady s výjimkou verze Ultra. Xiaomi 17 Telefon má převzít 6,9″ LTPO AMOLED displej z modelů Pro Max a Ultra s rozlišením 2 608 × 1 200 pixelů, jasem až 3 500 nitů a 120Hz obnovovací frekvencí. Pod kapotou by měl tikat Snapdragon 8 Elite Gen 5. Fotoaparát na úrovni základního modelu V oblasti fotoaparátů má Xiaomi 17 Max nabídnout hlavní snímač na úrovni standardního Xiaomi 17, tedy 50Mpx senzor o velikosti 1/1,31″. Novinka by však měla dostat vylepšený periskopický teleobjektiv. Klíčovým rozdílem oproti verzi Pro Max bude absence zadního displeje, což by mělo telefon cenově odlišit. Příchod údajně na jaře Xiaomi 17 Max by měl dorazit ve druhém čtvrtletí roku, konkrétně se spekuluje o dubnu. Důvodem vzniku tohoto modelu mají být údajně slabší prodeje kompaktního Xiaomi 17, které naznačují, že čínští zákazníci preferují větší zařízení. Zda se telefon někdy podívá i mimo Čínu, zatím není jasné. Zaujal by vás Xiaomi 17 Max? Zdroje: Notebookcheck (1, 2), Gizmochina O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi