Xiaomi 17 Air mohlo být nejtenčí vlajkou. Podívejte se na jeho údajný design

Na internetu se objevilo video prototypu telefonu Xiaomi 17 Air s tloušťkou pouhých 5,5 mm

Zrušený model měl disponovat 6,59" displejem, čipem Snapdragon 8 Elite a 200Mpx fotoaparátem

Xiaomi projekt údajně pohřbilo kvůli slabým prodejům ultratenkých telefonů jako iPhone Air

Adam Kurfürst
Publikováno: 13.1.2026 12:00

Čínská značka Xiaomi měla v plánu konkurovat ultratenkému iPhone Air vlastním modelem označeným jako Xiaomi 17 Air. Na tamních sociálních sítích se nyní objevilo video údajného prototypu, který však světlo světa nikdy nespatří. Projekt byl totiž podle všeho zrušen.

Tenčí než iPhone Air

Video sdílené uživatelem Bald Panda na platformě Weibo ukazuje šasi telefonu s tloušťkou pouhých 5,5 mm, což by z něj činilo o desetinu milimetru tenčí zařízení než iPhone Air. Na zádech je vidět horizontálně orientovaný fotomodul se dvěma objektivy, přičemž záda pokrývá matné sklo s lesklým kovovým rámečkem okolo fotoaparátů. Přední stranu měl zabírat 6,59″ displej, což by telefon zařadilo mezi větší vlajkové lodě navzdory extrémně štíhlému profilu. Pod kapotou měl tikat Snapdragon 8 Elite a hlavní fotoaparát měl nabídnout úctyhodné rozlišení 200 Mpx. Baterie by kvůli tenkému tělu nepřekročila hranici 6 000 mAh.

Proč Xiaomi projekt zrušilo?

Důvod je prozaický – ultratenké telefony se zkrátka neprodávají. Podle dřívějších zpráv se k podobnému kroku uchýlily i další čínské značky poté, co iPhone Air zaznamenal slabý zájem zákazníků (a dobře na tom ostatně nebyl ani Galaxy S25 Edge od Samsungu). Omezená kapacita baterie, horší chlazení a kompromisy u fotoaparátů zkrátka většinu kupujících neoslovily.

Xiaomi 17 Air tak zůstane pouhou ukázkou toho, kam se čínský gigant chystal směřovat. Zda se k myšlence ultratenkého telefonu někdy vrátí, ukáže až čas.

Mělo by Xiaomi v projektu ultratenkého telefonu pokračovat?

Zdroje: GSMArena, Gizmochina