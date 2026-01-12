Tahle maličká Xiaomi vlajka zlevnila na minimum! Má Leica foťáky, vysoký výkon a krásný displej Hlavní stránka Zprávičky Kompaktní vlajková loď Xiaomi 14 s 512GB úložištěm a Leica fotoaparáty stojí na e-shopu O2 jen 12 989 Kč Má Snapdragon 8 Gen 3, 6,36" AMOLED displej s jasem 3 000 nitů, IP68 a 90W nabíjení Xiaomi 15 stojí o 4 tisíce víc – předloňská vlajka za cenu vyšší střední třídy Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 12.1.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Kompaktní vlajková loď za cenu střední třídy? Xiaomi 14 5G s 512GB úložištěm můžete pořídit už za 12 989 Kč. Dostanete Snapdragon 8 Gen 3, trojici 50Mpx fotoaparátů s optikou Leica a 6,36″ AMOLED displej – to vše v těle o rozměrech 152,8 × 71,5 mm a hmotnosti pouhých 188 gramů. Na trhu je sice téměř rok novější Xiaomi 15, ale za stejnou konfiguraci zaplatíte o 4 tisíce víc. Snapdragon 8 Gen 3 stále patří ke špičce Procesor Snapdragon 8 Gen 3 vyráběný 4nm procesem se i dnes řadí k nejvýkonnějším mobilním čipsetům. Novější 8 Elite je sice o jednotky procent rychlejší, ale v běžném používání rozdíl nepoznáte. Pro hry, multitasking a náročné aplikace má Xiaomi 14 výkonu na rozdávání. K tomu přidejte 12 GB RAM a 512GB úložiště – na roky dopředu máte vystaráno. Systém HyperOS postavený na Androidu slibuje 4 velké aktualizace a 5–6 let bezpečnostních záplat. Telefon představený v roce 2024 tak dostane podporu minimálně do roku 2029 s tím, že hlavní velké aktualizace budete dostávat ještě minimálně 2 roky. Leica fotoaparáty zvládnou i 3,2× optický zoom Trojice 50Mpx fotoaparátů s optikou Leica Summilux pokrývá ohniskové vzdálenosti od 14 do 75 mm. Hlavní snímač Light Fusion 900 (1/1,31″) disponuje clonou f/1.6 a optickou stabilizací, takže exceluje i za špatného světla. Teleobjektiv nabízí 3,2× optický zoom s ostřením už od 10 cm – funguje tedy i jako plnohodnotné makro. Ultraširokoúhlý objektiv má rovněž 50 Mpx a zachytí záběr o šířce 115°. Videa můžete natáčet až v 8K rozlišení, přičemž telefon podporuje Dolby Vision a 10bitový LOG záznam pro pozdější barevné úpravy. Přední kamera s rozlišením 32 Mpx zvládne 4K. XIAOMI 14 OD 12 989 KČ AMOLED displej září jasem 3 000 nitů Displej 6,36″ AMOLED s rozlišením 1200 × 2670 pixelů dosahuje jemnosti 460 PPI a dynamicky přepíná frekvenci v rozsahu 1–120 Hz díky technologii LTPO. Špičkový jas 3 000 nitů zajišťuje bezproblémovou čitelnost i na přímém slunci. Panel podporuje HDR10+ a dokáže zobrazit 68 miliard barev. Certifikace TÜV potvrzuje 50% redukci škodlivého modrého světla, což oceníte při delším používání. Ultratenké rámečky a čtečka otisků integrovaná přímo v displeji doplňují prémiový dojem. Z nuly na sto za 31 minut Baterie o kapacitě 4 610 mAh se díky 90W technologii HyperCharge nabije z nuly na 100 % za pouhých 31 minut. Pokud preferujete bezdrátové nabíjení, 50W proprietální nabíječka Xiaomi zvládne plné nabití za 46 minut. Nechybí ani reverzní bezdrátové nabíjení o výkonu 10 W, kterým dobijete sluchátka nebo hodinky. Odolnost podle standardu IP68 chrání telefon před vodou i prachem. Stereo reproduktory podporují Dolby Atmos, NFC umožňuje bezkontaktní platby a můžete využít jak eSIM, tak klasický dual SIM. Pro koho je telefon vhodný? Xiaomi 14 za necelých 13 tisíc cílí na zákazníky, kteří hledají kompaktní vlajkovou loď bez kompromisů ve výkonu a fotoaparátech. Pokud preferujete menší telefony, máte na výběr jen z hrstky modelů – většina konkurentů dnes startuje na 6,5″ a více. KOUPIT XIAOMI 14 Preferujete kompaktní telefony, nebo vám nevadí větší úhlopříčka? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce slevy Snapdragon 8 Gen 3 Xiaomi Xiaomi 14 Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025