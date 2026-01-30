Nečekaný přírůstek do rodinky Xiaomi 17 dostane zajímavou fotovýbavu. Leaker prozradil detaily Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi 17 Max má dostat 200Mpx hlavní snímač Samsung ISOCELL HPE o velikosti 1/1,4" Telefon doplní 50Mpx periskopický teleobjektiv Sony IMX8 a 50Mpx ultraširokoúhlý foťák Novinka má dorazit v Číně ve druhém čtvrtletí, globální uvedení je nepravděpodobné Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 30.1.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Před dvěma týdny jsme vás informovali o chystaném Xiaomi 17 Max, které by mělo zaujmout především obří 8 000mAh baterií. Tehdy se spekulovalo o převzetí fotovýbavy ze standardního Xiaomi 17. Nový únik od leakera Digital Chat Station však naznačuje, že dojde k nečekané obměně. 200Mpx hlavní snímač místo 50Mpx Podle nejnovějších informací má Xiaomi 17 Max disponovat dosud nepředstaveným 200Mpx snímačem Samsung ISOCELL HPE o velikosti 1/1,4″. Je otázka, jak bude performovat v podmínkách s horším osvětlením, neboť má o něco menší optický formát než 50Mpx senzor využívaný základním Xiaomi 17. Hlavní fotoaparát údajně doplní 50Mpx periskopický teleobjektiv Sony z řady IMX8 (o velikosti 1/1,95″) a 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv. Spolupráce s Leicou má pokračovat i u tohoto modelu. Příspěvek leakera Digital Chat Station (strojově přeloženo z čínštiny) Zbytek výbavy beze změn Co se týče zbytku výbavy, zatím nic nenasvědčuje jakékoliv změně oproti předchozím zvěstem. Xiaomi 17 Max má tedy nabídnout 6,9″ displej, procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 a již zmíněnou 8 000mAh baterii s podporou 100W drátového a 50W bezdrátového nabíjení. Na rozdíl od verzí Pro a Pro Max nebude disponovat zadním displejem. Ultratenká powerbanka Xiaomi přichází do dalších zemí. Má 5 000 mAh a magnetické uchycení Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Telefon by měl dorazit na čínský trh ve druhém čtvrtletí 2026. Globální uvedení se bohužel neočekává – Xiaomi pravděpodobně mimo Čínu nabídne pouze standardní model 17 a verzi Ultra. Zaujala by vás taková fotografická výbava u Xiaomi 17 Max? Zdroje: Digital Chat Station/Weibo, Gizmochina, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon vlajková loď Xiaomi Xiaomi 17 Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024