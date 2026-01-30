TOPlist

Nečekaný přírůstek do rodinky Xiaomi 17 dostane zajímavou fotovýbavu. Leaker prozradil detaily

  • Xiaomi 17 Max má dostat 200Mpx hlavní snímač Samsung ISOCELL HPE o velikosti 1/1,4"
  • Telefon doplní 50Mpx periskopický teleobjektiv Sony IMX8 a 50Mpx ultraširokoúhlý foťák
  • Novinka má dorazit v Číně ve druhém čtvrtletí, globální uvedení je nepravděpodobné

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
30.1.2026 06:00
Xiaomi 17 jpg

Před dvěma týdny jsme vás informovali o chystaném Xiaomi 17 Max, které by mělo zaujmout především obří 8 000mAh baterií. Tehdy se spekulovalo o převzetí fotovýbavy ze standardního Xiaomi 17. Nový únik od leakera Digital Chat Station však naznačuje, že dojde k nečekané obměně.

200Mpx hlavní snímač místo 50Mpx

Podle nejnovějších informací má Xiaomi 17 Max disponovat dosud nepředstaveným 200Mpx snímačem Samsung ISOCELL HPE o velikosti 1/1,4″. Je otázka, jak bude performovat v podmínkách s horším osvětlením, neboť má o něco menší optický formát než 50Mpx senzor využívaný základním Xiaomi 17. Hlavní fotoaparát údajně doplní 50Mpx periskopický teleobjektiv Sony z řady IMX8 (o velikosti 1/1,95″) a 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv. Spolupráce s Leicou má pokračovat i u tohoto modelu.

xiaomi 17 max digital chat station fotoaparaty
Příspěvek leakera Digital Chat Station (strojově přeloženo z čínštiny)

Zbytek výbavy beze změn

Co se týče zbytku výbavy, zatím nic nenasvědčuje jakékoliv změně oproti předchozím zvěstem. Xiaomi 17 Max má tedy nabídnout 6,9″ displej, procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 a již zmíněnou 8 000mAh baterii s podporou 100W drátového a 50W bezdrátového nabíjení. Na rozdíl od verzí Pro a Pro Max nebude disponovat zadním displejem.

Xiaomi Ultrathin Magnetic Power Bank 5000 15w s logem
Ultratenká powerbanka Xiaomi přichází do dalších zemí. Má 5 000 mAh a magnetické uchycení Adam Kurfürst Zprávičky

Telefon by měl dorazit na čínský trh ve druhém čtvrtletí 2026. Globální uvedení se bohužel neočekává – Xiaomi pravděpodobně mimo Čínu nabídne pouze standardní model 17 a verzi Ultra.

Zaujala by vás taková fotografická výbava u Xiaomi 17 Max?

Zdroje: Digital Chat Station/Weibo, Gizmochina, Notebookcheck

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
