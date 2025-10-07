Evropská verze Xiaomi 17 nabídne menší baterii než čínská. Známe přesnou kapacitu Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi 17 dostane v globální verzi baterii s kapacitou 6330 mAh místo 7000 mAh z čínské verze. Informaci sdílel na sociální síti X známý leaker Kacper Skrzypek. Nejde o překvapení, Xiaomi tradičně upravuje specifikace pro mezinárodní trh. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.10.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste se těšili na obří kapacitu baterie u nové vlajkové lodi Xiaomi 17 i na globálních trzích, budete se muset smířit s menší kapacitou. Známý leaker Kacper Skrzypek na sociální síti X upozornil na rozdíl mezi čínskou a globální verzí – zatímco v domovské Číně nabízí telefon impozantní 7000mAh baterii, mezinárodní varianta se bude muset spokojit s kapacitou 6330 mAh. Odlišné specifikace pro globální trh – v podstatě tradice V příspěvku Skrzypek stručně konstatoval rozdíl mezi oběma verzemi. Čtenáře sledující vývoje čínských značek však tato zpráva nepřekvapí – jde téměř o tradici. Xiaomi (a nejen ono) běžně upravuje specifikace svých zařízení pro různé trhy, přičemž čínské varianty často dostávají lepší výbavu než jejich globální protějšky. Xiaomi 17 with smaller battery globally, 6330 vs 7000 mAh. pic.twitter.com/RagVPLUebS— Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) September 26, 2025 Podobný přístup jsme viděli u řady předchozích modelů – ať už šlo o kapacity baterií, rychlost nabíjení, či dostupné paměťové konfigurace. Za mě jako ukázkový příklad nejlépe slouží Redmi Note 14 Pro+ 5G, které v Číně dostalo teleobjektiv a 6 200mAh baterii, ale k nám dorazilo s makro senzorem a 5 110mAh kapacitou baterie. Kompaktní vlajková loď s působivou výbavou Xiaomi 17 je i přes menší baterii skvěle vybavený smartphone. Mezi jeho hlavní přednosti patří 6,3″ LTPO OLED displej s 1,5K rozlišením, obnovovací frekvencí 120 Hz a jasem až 3500 nitů. Zaujme také extrémně tenkými rámečky o šířce pouhých 1,18 mm a ochranným sklem Dragon Crystal Glass. V útrobách telefonu najdeme nejnovější procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, až 16 GB operační paměti a úložiště typu UFS 4.1 s kapacitou až 1 TB. O chlazení se stará vylepšený systém „ring cold pump“, který má být třikrát účinnější než běžné odpařovací komory. Telefon také nabízí certifikaci IP68 pro odolnost proti prachu a vodě. Fotovýbava zahrnuje trojici 50Mpx snímačů – hlavní s čipem Light Fusion 950, ultraširokoúhlý a teleobjektiv s 2,6násobným přiblížením. Přední kamera má rovněž rozlišení 50 megapixelů. I přes menší baterii v globální verzi zůstává zachována podpora 100W kabelového a 50W bezdrátového nabíjení, stejně jako 22,5W reverzní nabíjení. Datum uvedení a předpokládaná cena V Číně začíná Xiaomi 17 na ceně 4499 jüanů (přibližně 13 100 Kč) za základní konfiguraci 12/256 GB. Očekává se, že globální verze dorazí v prvním čtvrtletí příštího roku, pravděpodobně v únoru či březnu. Evropská cena bude vzhledem k daním a dalším poplatkům výrazně vyšší – očekávat můžeme částku okolo 22–23 tisíc korun za základní variantu. Na čínském trhu je telefon k dispozici ve čtyřech barevných provedeních – růžové, světle modré, černé a bílé. Které z těchto barev se dostanou na mezinárodní trhy, zatím není známo. Divoké spekulace: Řada Xiaomi 17T se může představit nevídaně brzy Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Přestože globální verze dostane menší baterii, stále půjde o tradičně zajímavý smartphone, který by mohl padnout do oka zejména uživatelům vyhledávajícím kompaktní vlajkovou loď s výkonným hardwarem. Plánujete si pořídit Xiaomi 17? Zdroje: Kacper Skrzypek/X, XiaomiTime, Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon baterie Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 únik vlajková loď Xiaomi 17 Mohlo by vás zajímat Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Tohle Redmi bude zaručeně trhák. Dostalo obří baterii a nový procesor, stojí přitom málo Adam Kurfürst 2.1. Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1. Google Pixel 10 Pro se představuje ve fanouškovském videu. Co řeknete designu? Adam Kurfürst 27.12.2024