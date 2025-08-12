Tenhle tajný projekt vás dostane! Xiaomi 16 Ultra zválcuje konkurenci šíleným fotoaparátem Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi 16 Ultra nabídne revoluční proměnlivý teleobjektiv s rozlišením 200 Mpx Telefon zachová 1" hlavní senzor, ale přejde na trojitou sestavu foťáků Představení vlajkové lodi se očekává v prosinci 2025 Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 12.8.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Zatímco Xiaomi 15 Ultra se u nás prodává necelého půl roku, čínský výrobce již intenzivně pracuje na jeho nástupci a podle důvěryhodných úniků informací se můžeme těšit na skutečnou revoluci v oblasti mobilní fotografie. Xiaomi 16 Ultra má údajně nabídnout proměnlivý teleobjektiv s rozlišením 200 Mpx, což by byl naprostý průlom na poli chytrých telefonů. Renomovaný leaker Digital Chat Station, který má na kontě řadu potvrzených předpovědí, přišel s konkrétními detaily o fotosoustavě připravovaného vlajkového modelu. Pokud se jeho informace potvrdí, Xiaomi by jako teprve druhý výrobce (po Sony) přineslo technologii skutečného optického zoomu s plynulým přechodem mezi ohnisky – ovšem s výrazně vyšším rozlišením než japonský konkurent. Méně objektivů, více možností Na rozdíl od současného modelu Xiaomi 15 Ultra, který disponuje čtyřmi fotoaparáty na zadní straně, by měl jeho nástupce přejít na trojitou sestavu. Ta by však měla nabídnout ještě větší všestrannost. Podle dostupných informací bude soustava obsahovat: Hlavní fotoaparát s 1″ senzorem a středním ohniskem Ultraširokoúhlý objektiv s dosud nespecifikovanými parametry Proměnlivý teleobjektiv s 200Mpx senzorem a plynulým optickým zoomem Právě poslední jmenovaný fotoaparát by měl nahradit současnou dvojici samostatných teleobjektivů (3× a 4,3×) a posunout možnosti mobilní fotografie na zcela novou úroveň. Plynulý optický zoom by měl fungovat mezi dvěma zatím nespecifikovanými ohnisky, přičemž při vyšších přiblíženích (údajně až 10×) by měl využívat technologii digitálního výřezu z vysokého rozlišení. Leica a nový software Spolupráce s legendární německou značkou Leica bude pokračovat i u nové generace. Xiaomi údajně připravuje kompletně přepracované uživatelské rozhraní fotoaplikace s důrazem na profesionální funkce a snadnější pracovní postupy. Zdokonalena má být i kalibrace barev podle standardů Leica, portrétní algoritmy a optimalizace pro nový proměnlivý teleobjektiv. KOUPIT XIAOMI 15 ULTRA Očekávané vylepšení přinese i lepší zpracování portrétu s důrazem na ostrost objektu a separaci pozadí. Společnost se také zřejmě zaměří na optimalizaci softwaru pro maximální využití potenciálu nového proměnlivého teleobjektivu. Konkurence nespí Xiaomi nebude jediným výrobcem, který chystá revoluci v mobilní fotografii. Podle víkendových úniků informací by mohl podobnou technologii nasadit i Apple v chystaném iPhonu 17 Pro. Pokud se informace o 200Mpx senzoru skutečně potvrdí, Xiaomi by získalo výraznou konkurenční výhodu – takto vysoké rozlišení by mohlo přinést výjimečnou kvalitu i při značném digitálním přiblížení, které následuje po dosažení maximálního optického zoomu. Kdy se dočkáme? Přestože se v posledních dnech objevily spekulace o dřívějším uvedení, většina zdrojů stále počítá s představením Xiaomi 16 Ultra v prosinci 2025, což odpovídá tradičnímu harmonogramu vydávání modelů Ultra. Do oficiálního odhalení je tedy ještě relativně daleko a společnost může své plány několikrát změnit. 15 ULTRA NA ALZA.CZ Spekulovalo se také o možnosti připojitelných magnetických objektivů, ale podle posledních zpráv není tato technologie dostatečně stabilní. Místo toho se výzkum a vývoj Xiaomi zaměřuje na zdokonalení hlavních zobrazovacích funkcí a zlepšení uživatelského zážitku. Jak se těšíte na Xiaomi 16 Ultra? Zdroj: Notebookcheck O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Leica únik informací Xiaomi Xiaomi 16 Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.