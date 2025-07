Xiaomi 16 Pro Max bude natřískaný nejnovějšími technologiemi! Zaujme foťákem, brutálním displejem i výkonem

Zatímco se v posledních dnech internetem šířily informace o chystaném Xiaomi 16 Ultra s údajným DSLR-stylovým plynulým zoomem, dnes se objevily detailní specifikace o další vlajkové lodi – Xiaomi 16 Pro Max. Podle informací od známého čínského informátora Digital Chat Station nabídne tento model několik výrazných vylepšení, která by mohla zamíchat kartami na trhu prémiových smartphonů.

Nové fotoaparáty

Hlavní hvězdou nadcházejícího telefonu má být nový 50Mpx fotosenzor SmartSens 590. Tento senzor o velikosti 1/1,28″ bude mírně větší než 1/1,31″ Omnivision OVX9000 použitý v předchůdci Xiaomi 15 Pro. Podle dostupných informací by měl senzor podporovat technologii LOFIC 2.0 pro lepší dynamický rozsah a díky 22nm výrobnímu procesu by měl nabídnout i vyšší energetickou účinnost.

Na webu výrobce SmartSens je již uveden model SC595XS v řadě SmartClarity XL Pro, který odpovídá těmto parametrům. Senzor podporuje HDR a nabízí velikost pixelu 1,22 μm, další podrobnosti však zatím nejsou k dispozici.

Fotosestavu má doplnit 50Mpx periskopický teleobjektiv využívající senzor Samsung ISOCELL GN8 s velikostí 1/1,95″. Ve srovnání s 1/2,76″ ISOCELL JN5 z předchozí generace jde o výrazný upgrade. Senzor nabízí velikost pixelu 0,8 μm a podporuje řadu HDR funkcí včetně Smart ISO Pro a Dual Slope Gain. Očekává se, že poskytne 5× optický zoom.

Rekordní baterie a rychlé nabíjení

Xiaomi chce zřejmě vyřešit věčný problém s výdrží baterie radikálním způsobem. Xiaomi 16 Pro Max má podle úniků nabídnout masivní 7 500mAh akumulátor s podporou 100W rychlého nabíjení. Pro srovnání – současný Xiaomi 15 Pro disponuje baterií s kapacitou 6 100 mAh, a dokonce i očekávaný Xiaomi 16 Ultra by měl mít „pouze“ 7 000mAh baterii.

Informátor však zmiňuje, že 7 500 mAh je maximální možná kapacita, takže finální model může skončit s o něco menší baterií. I tak by ale šlo o jednu z největších baterií v segmentu vlajkových smartphonů.

Špičkový displej kombinující technologie

Xiaomi 16 Pro Max by měl být vybaven 6,8″ plochým 2K OLED displejem, který bude kombinovat technologie LTPO a LIPO. LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide) umožňuje variabilní obnovovací frekvenci pro plynulejší výkon a lepší energetickou účinnost. LIPO (Low-Injection Pressure Over-Molding) je zase výrobní proces, který pomáhá ztenčit rámečky kolem displeje.

Displej má údajně nabídnout extrémně tenké rámečky a díky LIPO technologii i mimořádně nízkou spotřebu energie, což by v kombinaci s velkou baterií mohlo zajistit skvělou výdrž.

Druhý displej a další specifikace

Zajímavým přídavkem této generace by mohl být sekundární displej na zadní straně telefonu. Podle spekulací by Xiaomi 16 Pro Max mohl integrovat tento displej přímo do ostrůvku fotoaparátů. Xiaomi již v minulosti experimentovalo se zadními displeji, například u modelu Mi 11 Ultra, ale tato verze by mohla nabídnout propracovanější pojetí tohoto konceptu.

Pod kapotou má telefon běžet na druhé generaci procesoru Snapdragon 8 Elite, v kombinaci s Androidem 16 a nadstavbou Xiaomi HyperOS 3.0. Další podrobnosti o paměti RAM nebo úložišti zatím nebyly zveřejněny.

Kdy se dočkáme představení?

Podle dostupných informací by Xiaomi 16 Pro Max měl být skutečným nástupcem modelu Xiaomi 15 Pro, zatímco běžný Xiaomi 16 Pro má být údajně menší.

Očekává se, že nová vlajková loď Xiaomi s fotoaparáty Leica bude představena v Číně na konci září spolu s procesorem Snapdragon 8 Elite 2. Na globální trhy včetně Evropy by se mohla dostat s tradičním několikaměsíčním zpožděním, pravděpodobně v prvním čtvrtletí roku 2026 na veletrhu MWC 2026.

Co říkáte na úniky specifikací Xiaomi 16 Pro Max?

Zdroj: NotebookCheck