Xiaomi 15T Pro má šokovat baterií. S takovou kapacitou jsme opravdu nepočítali

Loni na podzim Xiaomi představilo vlajkovou řadu Xiaomi 15, kterou brzy doplní vlajkový model Ultra. On a základní model se 6,3″ úhlopříčkou by se následně měly podívat také do Česka, přičemž nedlouho nato by sem mohly zamířit i smartphony chystané řady POCO F7. Čínský výrobce elektroniky mezitím připravuje řadu dalších zařízení – například Redmi K80 Ultra, které by k nám mělo dorazit jako Xiaomi 15T Pro.

Aktuálně to není poprvé, co se o telefonu dozvídáme z drbů na mikroblogovací platformě Weibo. Uznávaný insider Digital Chat Station už dříve hovořil o využití procesoru MediaTek Dimensity 9400+ a také naznačil, že se můžeme těšit na pořádně velkou baterii. Své dřívější tvrzení nyní upřesnil a výsledkem opravdu překvapil.

Xiaomi 15T Pro, respektive Redmi K80 Ultra, se podle leakera pochlubí kapacitou přesahující 7 000mAh hranici. Mělo by tak nabídnout o poznání lepší výdrž, než má v současnosti prodávaný model. Nabíjet telefon údajně půjde 100W výkonem, o rychlosti bezdrátového nabíjení bohužel zmínka nepadla.

Digital Chat Station v neposlední řadě potvrdil kovový rám a kompletně plochý displej s rozlišením 1,5K, což není nic extra nečekaného. Zda bude mít Xiaomi 15T Pro/Redmi K80 Ultra ještě nějaké eso v rukávu, se teprve dozvíme.

K uvedení na čínském trhu by mohlo dojít začátkem léta, globální premiéra řady 15T pak pravděpodobně proběhne v září.

Jak se na Xiaomi 15T Pro těšíte vy?

Zdroje: Weibo, Gizmochina