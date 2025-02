Nové POCO F7 prý dostane šíleně velkou baterii! Konkurence to může mít opravdu těžké

Reklama

POCO zkraje letoška představilo řadu X7, která se skládá ze dvou modelů. Draží POCO X7 Pro momentálně testuji a až na pár drobností jsem s ním až překvapivě spokojený. Než dokončím plnohodnotnou recenzi, můžete se na mé první dojmy a fotografie podívat v samostatném článku. Ještě lepší zážitek by nicméně měla připravit řada F7, která nabídne výkon skoro až na úrovni vlajkových lodí.

Na základě úniků a dokumentů z certifikačních databází jsme se dozvěděli, že POCO F7 letos dorazí nikoliv ve dvou, ale rovnou ve třech různých verzích. Kromě standardního modelu se můžeme také těšit na modely F7 Pro a F7 Ultra, které za příplatek nabídnou ještě o něco lepší výbavu. O základním modelu jsme toho dosud moc nevěděli, nedávný příspěvek leakera z platformy Weibo nám nicméně znovu potvrzuje, na co se můžeme těšit. Vypadá to až moc dobře na to, aby to byla pravda.

Příspěvek leakera Digital Chat Station ohledně POCO F7 (strojový překlad z čínštiny)

Globální POCO F7 má být postaveno na modelu Redmi Turbo 4 Pro. Půjde o čínskou exkluzivitu a zároveň vylepšenou verzi smartphonu Redmi Turbo 4, které bylo přeznačeno jako již zmíněné POCO X7 Pro. Podle uznávaného insidera Digital Chat Station má dosud neohlášená novinka nabídnout 7 500mAh baterii. Jako lepší standard pro letošní rok se dosud jevila kapacita kolem 6 000 mAh, s touto hodnotou by však POCO vše povýšilo na vyšší úroveň a konkurenci vážně ohrozilo. Jako rychlost nabíjení se dříve udávalo 90 W.

Co se pak výkonu týče, srdcem POCO F7 se má stát čipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, jenž představuje jakýsi kompromis mezi dnes už trochu zastaralým Snapdragonem 8 Gen 2 a rychlejším Snapdragonem 8 Gen 3. Z výbavy dále můžeme vypíchnout novou obrazovku, byť konkrétní specifikace neznáme, nebo design s texturovanými zády.

POCO F7 by spolu se svými sourozenci mělo dorazit někdy ve druhém kvartálu letoška. Cenově bych jej odhadoval na přibližně 12–13 tisíc korun.

