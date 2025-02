POCO X7 Pro v redakci: Čeho jsem si všimnul po prvním dni používání?

Reklama

Minulý měsíc přineslo POCO na český trh řadu X7, která láká na parádní výkon za velmi slušnou cenu. Její vrcholný model POCO X7 Pro nyní testujeme v naší redakci a přinášíme první pohled na to, co může nabídnout výkonný telefon s cenovkou do 10 tisíc Kč. Po jednom dni používání jsem byl příjemně překvapen.

POCO X7 Pro se mi zprvu designově příliš nelíbilo. Dvojice zadních fotoaparátů seřazená pod sebou na mě bůhvíproč působila z renderů poněkud levně. Jakmile se mi ale telefon dostal do rukou, názor na zpracování jsem rychle změnil.

Mnou testovaná černo-žlutá varianta kombinuje na zádech dvě různé textury, které jsou nesmírně příjemné na dotek (ona žlutá je navíc vroubkovaná, což se příliš často nevidí). Fotoaparáty ze zad příliš nevystupují a ploché boční hrany, přestože nejsou kovové, navozují vcelku prémiový dojem.

Po dokončení všemožných nastavení jsem začal intenzivněji pracovat s rozhraním telefonu, které ve mně zanechalo velmi dobrý dojem. POCO X7 Pro běží na Androidu 15 s novou nadstavbou HyperOS 2, která se mi zdá až na některé drobnosti krásně plynulá. Loni jsem testoval většinu modelů řady Redmi Note 13, které po aktualizaci nabízely první verzi HyperOS, a takto příjemně se mi s nimi rozhodně nepracovalo.

Až na jisté drobnosti, o kterých se více rozepíšu v podrobné recenzi, jakmile telefon patřičně otestuji, zatím nemohu hovořit špatně ani o displeji. Plochý AMOLED panel má zejména opravdu slušný jas, což lze pocítit i při jeho manuálním nastavení. A co se výdrže baterie týče, po celém dni, co jsem telefon používal jako svůj primární, jsem šel spát po jedenácté se zbývajícími 57 % kapacity.

POCO X7 Pro dostalo na českém trhu v jediné konfiguraci 12/512GB oficiální cenu 9 999 Kč. K dostání je v černém, zeleném a černo-žlutém provedení.

