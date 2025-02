Xiaomi 15 Ultra oficiálně: Brutální výkon, design inspirovaný Leicou a 200MPx teleobjektiv, který ohromí svět

Reklama

Xiaomi dnes v Číně oficiálně odhalilo svůj nejnovější vlajkový smartphone Xiaomi 15 Ultra, který má ambice pořádně zamíchat kartami na poli prémiových telefonů. Nástupce loňské čtrnáctky přináší vylepšení prakticky ve všech oblastech a z prvních informací to vypadá, že Samsung Galaxy S25 Ultra, ale i ostatní konkurenti, se mají skutečně čeho obávat. Novinka kombinuje brutální výkon nejnovějšího procesoru Snapdragon 8 Elite s pořádnou dávkou RAM, vylepšeným fotoaparátem a ještě větší baterií než předchůdce.

Prémiové materiály a design inspirovaný fotoaparáty Leica

Xiaomi 15 Ultra zůstává věrné svému charakteristickému designovému jazyku s výrazným kruhovým fotomodulem na zadní straně, který nyní obsahuje ještě lepší sestavu objektivů. K dispozici budou tři barevné varianty: černá s texturovaným povrchem pro lepší úchop, bílá a speciální stříbrná Chrome Edition, která kombinuje letecký sklolaminát s veganskou kůží a připomíná fotoaparáty Leica.

Telefon nabízí ochranu v podobě vlastního Shield Glass 2.0, které údajně nabízí až 16násobně vyšší odolnost proti pádu ve srovnání s běžným sklem. Rám je vyroben z hliníku opracovaného metodou CNC. Speciální edice Chrome je s 229 gramy nepatrně těžší než standardní verze (226 g) a také o něco tlustší (9,48 mm vs 9,35 mm).

Špičkový hardware s novým procesorem

Pohonnou jednotkou Xiaomi 15 Ultra je nejnovější Snapdragon 8 Elite, který podle výrobce přináší až o 45 % lepší výkon a současně o 52 % nižší spotřebu energie ve srovnání s předchozí generací. Ten je spárován s 12 nebo 16 GB LPDDR5X RAM a až 1 TB UFS 4.0 úložištěm.

Displej telefonu je 6,73palcový AMOLED panel s rozlišením 3200 × 1440 pixelů, adaptivní obnovovací frekvencí 1-120 Hz a ohromující maximální jasností až 3 200 nitů. Obrazovka disponuje mimo jiné také certifikacemi TÜV Rheinland pro nízké modré světlo a proti blikání.

Kompletní výbava bez kompromisů

Xiaomi 15 Ultra nenechává nic náhodě ani co se týče další výbavy. Telefon nabízí podporu dvou fyzických SIM karet a certifikaci IP68 pro odolnost proti vodě a prachu. Evropská varianta by měla mimochodem podporovat také eSIM. Na palubě najdeme rovněž pokročilý chladicí systém, který by měl pomoci udržet výkon i při náročných úlohách.

Z hlediska konektivity nechybí podpora Wi-Fi 7 pro bleskurychlé připojení a jako jeden z prvních smartphonů na světě disponuje i nejnovějším standardem Bluetooth 6.0. Pro odemykání slouží ultrazvuková čtečka otisků prstů zabudovaná přímo v displeji.

Monstrum mezi fotoaparáty

Fotoaparát byl vždy silnou stránkou řady Ultra a letošní model v tomto trendu pokračuje. Xiaomi 15 Ultra přináší čtyři zadní fotoaparáty laděné společností Leica, přičemž největší vylepšení představuje nový 100mm periskopický teleobjektiv s ohromujícím rozlišením 200 Mpx.

Hlavní 50Mpx fotoaparát používá 1palcový snímač Sony LYT-900 s pevnou clonou f/1.63, což je bohužel změna oproti variabilní cloně u předchůdce. Ultraširokoúhlý objektiv má rovněž 50 Mpx, úhel záběru 115° a clonu f/2.2. Třetí v sestavě je 50Mpx teleobjektiv s 3× optickým zoomem (70 mm), clonou f/1.8 a optickou stabilizací obrazu.

Největší hvězdou je ale bezesporu 200Mpx periskopický teleobjektiv se snímačem Samsung HP9 o velikosti 1/1.4 palce. Podle Xiaomi dokáže tento senzor zachytit o 136 % více světla než teleobjektiv v modelu 14 Ultra, což by mělo znamenat výrazně lepší výsledky zejména při zhoršených světelných podmínkách.

Všechny čtyři zadní fotoaparáty umí nahrávat 8K video až při 30 snímcích za sekundu, zatímco všechny kamery včetně 32Mpx selfie kamery zvládnou 4K až při 60 fps. Hlavní fotoaparát a teleobjektiv dokonce umí nahrávat 4K video při 120 fps.

Masivní baterie a bleskové nabíjení

Xiaomi 15 Ultra se může pochlubit vylepšenou baterií s kapacitou 6 000 mAh. Podporováno je 90W drátové nabíjení, 80W bezdrátové nabíjení a 18W reverzní bezdrátové nabíjení, takže telefon dokáže nabít i jiná zařízení.

HyperOS 2.0 a umělá inteligence

Telefon bude dodáván s Androidem 15 a nadstavbou HyperOS 2.0, která přináší přepracovanou zamykací obrazovku, domovskou obrazovku a aktualizované systémové aplikace. Xiaomi slibuje 4 roky aktualizací systému Android a 6 let bezpečnostních aktualizací.

Součástí softwaru jsou také pokročilé funkce umělé inteligence HyperAI, které zahrnují nástroje pro psaní textů, úpravu fotografií, odstraňování odlesků, zostřování snímků, odstraňování pozadí a mnoho dalších.

Cena a dostupnost

Xiaomi 15 Ultra byl právě uveden na čínský trh, přičemž základní model s 12 GB RAM a 256GB úložištěm začíná na ceně 6 499 jüanů (přibližně 21 000 Kč), varianta s 16 GB RAM a 512GB úložištěm stojí 6 999 jüanů (cca 22 700 Kč) a nejvybavenější verze s 16 GB RAM, 1TB úložištěm vyjde na 7 999 jüanů (asi 26 000 Kč).

Globální premiéra telefonu proběhne už tuto sobotu 2. března na veletrhu MWC 2025 v Barceloně, kde bude přítomna i naše redakce. Ceny budou pravděpodobně vyšší než přímý přepočet z čínských cen. Hovoří se o tom, že by letos mohla Ultra pokořit hranici 38 tisíc korun.

Zdroj: GSMArena