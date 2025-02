Xiaomi 15 či Xiaomi Pad 7 (Pro): osahali jsme si očekávané novinky

Netřeba si nic nalhávat, nová generace nejvyšší řady smartphonů i tabletů od Xiaomi je každoročně netrpělivě vyhlížena s očekáváním. Každoročně se nejdříve dočká domácí, tedy čínský trh a až s několikaměsíčním zpožděním se pak novinky dostanou do světa a nejinak tomu bylo i na sklonku loňského roku, kdy se své čínské premiéry dočkala jak řada Xiaomi 15 tak i Xiaomi Pad 7. Proto, když se mi poštěstilo si novinky osahat s předstihem přímo v jejich rodišti, neváhal jsem a nyní bych se rád podělil o své rychlé první dojmy z nich.

Xiaomi 15

Nový smartphone Xiaomi 15 je, přinejmenším na promo snímcích a renderech, prakticky identický jako jeho předchůdce. O to více mě překvapilo, že na živo přece jen novinka nepůsobila jako dvojče Xiaomi 14. Velkou zásluhu na tom má jeden nový designový prvek, který možná leckomu mohl utéct a sice zaoblení bočního rámu až k rovině zadního skla. To možná, zejména u některých barevných variant, nevypadá úplně nejelegantněji, ale díky tomu je přechod mezi skleněnými zády a kovovým bočním rámem opravdu hladký. Oproti tomu při obvyklém využití zaobleného skla navazující na kovový rám (jako v případě Xiaomi 14) můžete vždy, i u těch nejlépe zpracovaných smartphonů, cítit menší hranu, která v ruce nepůsobí tak příjemně jako nové řešení u Xiaomi 15.

Pochválit pak můžu i matnou úpravu skleněné části zad, které tak působí prémiově a zároveň po chvíli zkoušení působí, že skutečně nebude takřka vůbec držet nečistoty ani otisky prstů. V případě modulu fotoaparátu se musím přiznat, že – ačkoli jsou velmi podobné u obou generací – se mi malinko více líbil dvoudílný schodek u předešlého modelu. Nynější provedení však na druhou stranu skýtá daleko méně prostoru pro hromadění nečistot. I přes hranatější tvary mi pak menší Xiaomi 15 skvěle padlo do rukou a velmi příjemně se drželo a ovládalo. Za to nese zásluhu zejména již zmíněné zaoblení kovového bočního rámu, ale pochopitelně také menší rozměry, které činí 152,3 x 71,2 x 8,08 mm včetně hmotnosti 191 gramů. Jen mimochodem, nepatrně menší rozměry a prakticky identická hmotnost jsou skvělé hodnoty, když vezmeme v potaz výrazné navýšení kapacity baterie z 4 610 mAh na 5 100 mAh. Za to pochopitelně novinka vděčí novému typu Si/C baterie s vyšší hustotou.

Xiaomi 15 Xiaomi Pad 15 Pro

Na čelní straně pak není příliš prostoru pro novoty, nachází se zde 6,36″ OLED displej s dynamickou obnovovací frekvencí – veškeré parametry, nejen, displeje si pak můžete přečíst v našem článku s parametry Xiaomi 15. Na rozdíl od většího brášky v podobě 6,73″ Xiaomi 15 Pro, který se k nám však nedostane, pak u menšího Xiaomi 15 není displej zaoblený do všech stran jako u Xiaomi 14 Ultra či Vivo X200 Pro, ale je prakticky rovný, jen s drobně zaoblenými hranami krycího skla. Tím je zde Xiaomi Shatterproof Glass, tedy řešení přímo z dílny Xiaomi o kterém výrobce tvrdí, že by mělo být až 10x tvrdší než první generace Gorilla Glass Victus. Ať je tomu ale jakkoli, musím pochválit velmi tenké rámečky okolo displeje i decentní průstřel na selfie kamerku. Displej tak navýšil své pokrytí čelní strany na rovných 90%.

Co se softwaru týče, zde zatím nemohu příliš sloužit, protože telefony v sobě pochopitelně mají čínskou verzi HyperOS 2, jeden krátký komentář si však neodpustím. Prostředí zde je totiž až úchvatně rychlé a plynulé. Jistě, od smartphonu s nejvýkonnějším Snapdragonem asi nic jiného ani nelze očekávat, přesto musím i jako člověk, kterému prošly rukama desítky nejvybavenějších TOP modelů různých značek prohlásit, že jsem patrně ještě neměl v rukou smartphone, který by působil díky své optimalizaci a do velké míry i špičkově zpracovaným animacím, tak plynule jako právě Xiaomi 15. Může to znít možná jako klišé, ale systém skutečně reagoval jakoby věděl co udělám o milisekundu dříve než já sám. Každopádně, nechci na tomto místě vzbuzovat přehnaná očekávání, jelikož čínská verze HyperOS se od té globální v řadě ohledů poměrně výrazně liší – byť na druhou stranu i na našem trhu patří HyperOS mezi ty lépe vyladěné nadstavby…

Xiaomi Pad 7 a Xiaomi Pad 7 Pro

O nových tabletech toho pak na první pohled není až tolik co říct. Největší změnou je zde přechod na poměr stran 3:2, který se obecně více hodí například pro čtení či obecně práci s tabletem v režimu na výšku, při konzumaci multimédií je však efektivně využitá plocha menší kvůli širokým černým okrajům. Ani to však není až taková novinka. Zatímco základní Xiaomi Pad 6 měl sice poměr stran displeje 16:10, později příchozí, vybavenější Xiaomi Pad 6S Pro nabízel již právě formát 3:2. Za zmínku pak stojí, že základní Pad 7 i vybavenější Pad 7 Pro nabídnou displej o úhlopříčce 11,2″ a 3200 x 2136 rozlišení díky němuž je jemnost obrazu solidních 344 pixelů a při běžné práci tak absolutně nemáte šanci postřehnout nějakou neostrost či snad jednotlivé pixely.

Displeje jsou pak typu IPS a Xiaomi Pad 7 Pro na něm má velmi zajímavou matnou povrchovou úpravu. V tuto chvíli netuším, zda s ní dorazí i na globální trh, každopádně musím přiznat, že se mi zalíbila. Při používání absolutně nelákala otisky, pohlcuje odlesky a přitom jen minimálně ovlivňuje zobrazení na displeji. Vyzkoušel jsem si i psaní pomocí nového pera s trojicí tlačítek a musím uznat, že v kombinaci s matným povrchem jde o velmi příjemnou zkušenost blížící se klasickému peru a papíru. Zážitek v tomto ohledu nemá daleko k iPadu Air 4 vybavenému Apple pencil a matnou fólií Paperlike, což je samo o sobě velká pochvala. Slibně vypadá i maximální jas, který si v porovnání se základním Xiaomi Pad 6 polepšil o rovných 250 nitů na celkové maximum 800 nitů.

Ani v případě tabletů se však nechci příliš zdržovat parametry, ty si konec konců můžete přečíst v samostatném článku, co však nemohu nezmínit je celkový dojem z držení a manipulace s tablety. Ty budou mít pro řadu uživatelů optimální velikost a díky přiměřeným okrajům okolo displeje a přijatelné 500g hmotnosti se drží poměrně pohodlně. Záda jsou pak prakticky stejná jako u předchůdce, jen hrany jsou o něco méně ostře řezané a design fotomodulu byl upraven aby odpovídal aktuální vlajkové řadě smartphonů Xiaomi. K dispozici pak bylo i prakticky identické pouzdro pouze s kompaktní klávesnicí, tak i rozměrnější pouzdro ve stylu Magic Keyboard pro iPady, které navíc nabídlo i menší touchpad.

Na kterou z novinek od Xiaomi se nejvíce těšíte vy?