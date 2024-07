Xiaomi 14 Ultra letos zažilo poměrně velký úspěch

Výrobce už připravuje jeho nástupce, znovu může přijít do Česka

Od debutu jsme nicméně vzdálení ještě několik měsíců

Po letech, co se nám špičkové Ultra fotomobily od Xiaomi vyhýbaly, jsme se v Česku konečně dočkali. Xiaomi 14 Ultra se letos podívalo také na tuzemský trh, kde se i stalo relativně populárním modelem. Podobného úspěchu by se mohl dočkat i jeho nástupce, který už je v přípravě. Nedočkáme se jej však hned.

Xiaomi 15 Ultra by se spolu se základním modelem řady (Xiaomi 15) znovu mohlo podívat i do Česka. Současně se ale tak nějak odhaduje, že model Pro opět zůstane čínskou exkluzivitou. Letos se ale nezdálo, že by to někomu extra vadilo, a naopak nám přišlo, že zdejší spotřebitelé více přivítali nadupanou Ultru než model Pro, který je sice dražší než standardní verze, ale nepřináší tolik benefitů.

Připravovanou vlajku Xiaomi 15 Ultra se podařilo spatřit v databázi IMEI. Server Gizmochina informoval o třech různých modelových označeních, a to 25010PN30C, 25010PN30G a 25010PN30I. Ta nasvědčují existenci čínského, globálního a indického modelu. Zřejmě proto nehrozí, že by Xiaomi omezilo dostupnost pouze pro některé trhy.

To je vzhledem k výše zmíněným okolnostem rozhodně dobrá zpráva. Pro některé však může být zklamáním, že se Xiaomi 15 Ultra zdaleka nepředstaví hned. „2501“ v modelovém čísle by totiž mělo představovat leden 2025. Jinými slovy, debutu se dočkáme nejdříve v prvním měsíci následujícího roku, s tím že plnohodnotné globální uvedení může připadnout až na únor.

Co se týče výbavy Xiaomi 15 Ultra, detaily jsou velmi strohé. A není to nijak zvlášť překvapivé, přece jen jsme od vydání vzdáleni ještě několik měsíců. Předpokládá se však, že telefon obdrží procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 a fotoaparáty Leica, s nimiž se pokusí konkurovat modelům jako Vivo X200 Pro či Samsung Galaxy S25 Ultra.

Co očekáváte od Xiaomi 15 Ultra vy?

Zdroj: Gizmochina