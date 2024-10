Xiaomi 15 Pro uniká na oficiálně vypadajících rednerech

Přinese fotoaparáty Leica, jedním z nich je 5násobný teleobjektiv

Dále prý nabídne špičkový čipset a 6 000mAh baterii s rychlým bezdrátovým nabíjením

Zatímco v neděli jsme vás informovali o uniklém nákresu vyobrazujícím vlajkový fotomobil Xiaomi 15 Ultra, nyní přinášíme detailnější pohled na Xiaomi 15 Pro, které s nejvyšší pravděpodobností dorazí již tento měsíc. Oficiálně vypadající rendery a seznam mimořádně atraktivních specifikací přinesl server Smartprix ve spolupráci s leakerem @That_Kartikey.

Xiaomi 15 Pro se zřejmě nepodívá do Česka, ale jeho odlehčená verze, čili standardní Xiaomi 15, by k nám dorazit měla. Pakliže výrobce zvolí stejný přístup jako v předešlých letech, designově se od sebe lišit nebudou, a tak i snímky čínské exkluzivity dobře poslouží k tomu, abychom zjistili, na co se můžeme těšit.

Xiaomi 15 Pro ve mně evokuje čerstvě odhalené Xiaomi 14T Pro, ale s pár zásadními rozdíly. Jednotlivé fotoaparáty evidentně budou společně pokryty vrstvou skla a blesk bude umístěn mimo kamerový modul. Telefon má nabídnou 50Mpx hlavní senzor Light Fusion 900 (velikost 1/1,3″) v doprovodu 50Mpx ultra širokoúhlé kamery a 50Mpx teleobjektivu s 5násobným přiblížením.

V kruhu, který se uvolnil přesunem blesku, se pak má nacházet DToF senzor a z nějakého důvodu i IR senzor, jehož přítomnost bych očekával spíše na horním rámu.

Xiaomi 15 Pro má dále nabídnout 6,78″ prohnutý AMOLED panel s rozlišením 2K a 120Hz obnovovací frekvencí. Těšit se také můžeme na čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 (anebo Snapdragon 8 Elite?) či 6 000mAh baterii s 90W nabíjením kabelem, a dokonce i 80W bezdrátovým nabíjením. Scházet nemá ani podpora pro 10W reverzní nabíjení.

Jak se design Xiaomi 15 Pro líbí vám?

Zdroje: Smartprix, X