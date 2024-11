Vyzkoušeli jsme Xiaomi 14T Pro v ulicích Berlína: Noc, déšť a Leica

S novým Xiaomi 14T Pro jsem strávil několik deštivých dní v Berlíně. Ulice německé metropole nabídly ideální prostředí pro test fotoaparátu – od ikonických budov přes industriální architekturu až po noční scény s neony. Po hodinách intenzivního fotografování můžu nabídnout můj pohled na fotografické schopnosti této novinky.

Mrkneme se společně na několik fotografií, v nichž jsem se nesnažil o to, aby byly snímky co nejvěrnější a ani o to, aby jich bylo co nejvíce, ale snažil jsem se jakožto (velmi) amatérský fotograf zachytit scény tak, jak se mi v danou chvíli chtělo. Ve většině scén používám fotografické filtry, takže výsledky níže nutně nezachycují to, jak budete s Xiaomi 14T Pro fotit vy. Zároveň zdůrazním, že fotografie nebyly po vyfocení nikterak upraveny v nástrojích třetích stran.

Hardware Xiaomi 14T Pro

Základem fotovýbavy je 50Mpx snímač Light Fusion 900 od OmniVision ve formátu 1/1.31″ (velikost pixelu 1.2μm, po sloučení 2.4μm). Objektiv Leica Vario-Summilux nabízí světelnost f/1.6 a ekvivalentní ohnisko 23mm.

Nechybí optická stabilizace a všesměrové PDAF ostření, které se v praxi projevuje bleskurychlým zaostřením i ve zhoršených světelných podmínkách.

Hlavní snímač Teleobjektiv Ultraširoký snímač 50 MP 50 MP 50 MP f/1,6 f/2,0 f/2,2 23 mm (1x) 60 mm (2,6x) 15 mm (0,6x) PDAF, OIS PDAF X

Sekundární 50Mpx teleobjektiv se senzorem Samsung JN1 (1/2.76″, 0.64μm) poskytuje 2,6násobné optické přiblížení při světelnosti f/2.0. Ultraširokoúhlý 12Mpx snímač s objektivem f/2.2 pak nabízí 120° záběr scény, ale bez automatického ostření.

Architektura Berlína

V denním světle podává 14T Pro mimořádně konzistentní výkony. Při fotografování moderní architektury (f/1.6, ISO 50, 1/783s) jsem si všiml výrazného posunu v práci s dynamickým rozsahem oproti předchůdci. Tam, kde starší model měl tendenci přepalovat světlé části fasád, si nový fotoaparát poradí s přehledem.

Režim Leica Authentic se ukázal jako ideální volba pro architektonické snímky. Podání barev je umírněnější, nižší saturace lépe vystihuje reálné barvy materiálů. Ty v mém případě však zkrášlují filtry, které celkovou náladu fotografie logicky mohou hodně změnit. Při fotografování brutalistní architektury v okolí Alexanderplatz jsem ocenil především široký dynamický rozsah zachycující detaily ve stínech i světlech, ale také detaily struktury betonu i při vysokém kontrastu nebo přirozené podání šedých tónů.

V noci přichází čas excelovat

Noční Berlín v dešti představoval skutečnou výzvu, ke které nás samotná firma lákala. Hlavní snímač však díky světelnému objektivu f/1.6 zvládá podobné scény suverénně. Při testování v okolí nočních klubů (f/1.6, ISO 2500, 1/25s) jsem si všiml nebývalé přirozenosti, se kterou je schopen telefon fotografii zachytit.

To se potvrdilo například při fotografování klubu v dešti. Telefon si poradil jak s tmavou siluetou budovy, tak s výraznými červenými neony. Mrkněte, jakým zvládl zachytit kapky deště v protisvětle pouličních lamp.

V praxi jsem otestoval noční režim v různých scénářích – od městské architektury přes interiéry barů až po noční ulice. Působivá je rovněž práce s vyvážením expozice. Telefon dokáže vytáhnout detaily ze stínů, ale zachovává přirozenou atmosféru scény. Pouze u velmi jasných světelných zdrojů občas dochází k mírným přepalům, ale z mého pohledu to žádný z konkurentů v tuto chvíli nezvládne lépe.

Teleobjektiv pro detaily

50Mpx teleobjektiv se světelností f/2.0 se během testování ukázal jako ideální nástroj pro zachycení architektonických detailů. Při fotografování historických fasád jsem si všiml, že především prostředky snímku jsou fantasticky ostré. Mrkněte také na černobílé fotografie z berlínského muzea. Do 5násobného hybridního zoomu je kvalita stále velmi dobrá.

Ultraširoký objektiv s limity

Nejslabším článkem sestavy je 12Mpx ultraširoký objektiv. V dobrém světle dokáže fajn snímky, ale má své limity. Na okrajích je patrný výrazný pokles ostrosti a v horším světle logicky narůstá šum rychleji než u hlavního snímače. Zamrzí automatické ostření pro makro záběry, na ně budete muset využít teleobjektiv. Nejvíce se mi pozdává fotka, na které jsem já. Ne snad že bych byl narcis, ale snímač zde skvěle zvládl dynamický rozsah. Ani detaily nejsou špatné. Zvlášť s ohledem na, to že rozhodně nebyla focena v ideálních podmínkách.

Verdikt: Silný hráč ve své třídě

Po více než měsíci intenzivního testování musím konstatovat, že Xiaomi 14T Pro představuje v oblasti mobilní fotografie výrazný posun vpřed. Za cenu hodně pod 20 tisíc korun dostáváte fotoaparát, který v mnoha ohledech konkuruje i výrazně dražším modelům.

Hlavní snímač s optikou Leica patří k tomu nejlepšímu ve své třídě, teleobjektiv příjemně překvapí kvalitou. Především v náročných světelných podmínkách, jako je noční město v dešti, dokáže telefon vytěžit maximum ze svého hardwaru. Ostatně i samotná firma u představení věnovala noční fotografii významnou část své prezentace.

Ultraširoký objektiv sice za zbytkem sestavy zaostává, ale pro běžné použití je zcela dostačující a ve své třídě patří k nadprůměru. Pokud hledáte telefon s důrazem na fotografování, právě třeba architektury a městských scenérií, navíc s charakteristickým rukopisem Leica optiky, je Xiaomi 14T Pro jednou z nejzajímavějších voleb v daném segmentu.

Spolupráce Tento článek vznikl ve spolupráci s Xiaomi. Obsah vytvořila redakce Světa Androida na základě vlastních zkušeností tak, aby byla zachována objektivita.

Co říkáte na snímky pořízené Xiaomi 14T Pro?