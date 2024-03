Xiaomi 14 vs Xiaomi 13! Co nového umí kompaktní raketa?

Xiaomi 14 je jedním z nejlepších kompaktních telefonů na současném trhu

K naprosté špičce patřil už loňský model Xiaomi 13, který u zákazníků zabodoval

Xiaomi 14 vs Xiaomi 13, právě toto atraktivní srovnání jsme si pro vás dnes připravili

V loňském roce patřilo Xiaomi 13 k nejlepším kompaktním telefonům na trhu. Atraktivní design, výkonný procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, velmi dobrá výdrž na jedno nabití, výborné fotoaparáty, na jejichž vývoji se podílí věhlasná Leica. Výsledek je skvělý!

Telefon mě v loňském roce zaujal natolik, že jsem si jej zakoupil. Telefony si kupuji velmi výjimečně, ale Xiaomi 13 si mě získalo. Máme ale rok 2024, na trh dorazilo Xiaomi 14 a společně se podíváme na nejdůležitější změny, se kterými novinka přichází.

Hned na úvod prozradím, že Xiaomi 14 je skvělý telefon. Loňský model se ale zkrátka povedl a je to velmi důstojný soupeř. Přiznávám se, že přechod ze Xiaomi 13 na Xiaomi 14 mi úplně smysl nedává. Jakkoliv je zde přítomná řada změn, loňský model byl zkrátka až moc dobrý…

Xiaomi 14 vs Xiaomi 13? Starší neznamená špatný!

Na prvním místě musím zmínit procesor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 je pravděpodobně nejlepším procesorem současnosti a do vlajkové lodě zkrátka patří. Obrovský výkon, velmi solidní spotřeba, nejmodernější technologie. V testu Antutu Benchmark telefon snadno překonává hranici dvou milionů bodů, dohromady to zkrátka šlape.

Ale pozor, Snapdragon 8 Gen 2 pořád není žádný chudák a ještě pár let nebude. Není nejnovější, není nejmodernější. Ale je super! Posunula se kapacita operační paměti, základem je nyní 12 GB, připlatit si můžete za 16 GB verzi.

Pro někoho drobná, pro jiného výrazná inovace se udála u předního fotoaparátu. Xiaomi dosud u vlajkových lodí ignorovalo nahrávání videa (předním fotoaparátem) ve 4K rozlišení. Nikdy mě to netrápilo, ale to neznamená, že někdo jiný nebude mít odlišné potřeby. Navíc když konkurence tohle zvládá už docela dlouhou dobu… Xiaomi 14 se ale posunulo vpřed, nahrávání 4K videa předním fotoaparátem v pohodě zvládá.

Co rozměry? Xiaomi 13 jsem si zamiloval pro jeho kompaktní rozměry a ty naštěstí nástupce zachoval. Naprosto mi vyhovuje velikost displeje, 6,3 palce (plus mínus nějaký milimetr) je za mě ideál a pokud se stejnou cestou na podzim vydá Apple se svými novinkami, pro spoustu potenciálních zákazníků to může být zásadní prodejní argument.

Hmotnost vzrostla o 4 gramy, současně se ale kapacita baterie zvýšila z 4500 mAh na 4610 mAh. Za mě krok dobrým směrem, navíc je o něco rychlejší nabíjení skrze kabel (ze 67W nabíjení jsme se dostali na 90W nabíjení)

Ještě jednou se vrátíme k displeji – ten (konečně) podporuje LTPO technologii s proměnlivou frekvencí displeje, zvýšilo se jeho rozlišení a lepší je rovněž maximální jas. Právě displej je nenápadnou, ale velmi výraznou inovací, která posouvá Xiaomi 14 výraznějším způsobem kupředu, jinak by to byla trochu nuda.

Výborný fotoaparát je teď ještě lepší…

Fotoaparáty? Xiaomi 13 fotilo moc pěkně, Xiaomi 14 fotí ještě lépe. Rozlišení 50 megapixelů mají všechny tři snímače (v loňském roce měl toto rozlišení jen ten hlavní). Ať jen nechválíme – maximem v oblasti videa je 8K rozlišení a 24 snímků za vteřinu respektive 4K rozlišení a 60 snímků za vteřinu, kombinace 120 snímků při 4K rozlišení bohužel chybí.

Jedna věc je teorie, druhá věc je praxe. Všechny tři snímače jsou zkrátka lepší. V případě teleobjektivu je na snímcích mnohem více detailů, nejvíce je to vidět v okamžiku, kdy použijete digitální zoom. V prvním řádku najdete fotografie pořízené Xiaomi 13, ve druhém pak snímky z modelu Xiaomi 14.

Širokoúhlý fotoaparát má výrazně ostřejší záběry, právě tento snímač používám velmi rád a snímky se posunuly zásadním způsobem kupředu. Totéž platí pro hlavní snímač, ten má sice stejné rozlišení, ale najdeme zde nový senzor a opět platí, že fotí lépe. Nejvíce se mi líbí vyváženější a věrnější barvy. Ne, nebudu teď po roce tvrdit, že Xiaomi 13 fotí špatně. Ale Xiaomi 14 už teď fotí lépe a dá se předpokládat, že další aktualizace to posunou ještě dál.

Oba telefony v současnosti spoléhají na Android 14 v kombinaci s HyperOS, oba telefony se mohou těšit na 4 aktualizace operačního systému Android a navíc jeden rok bezpečnostních záplat. Podpora Xiaomi 13 skončí pravděpodobně o rok dříve, horizont pěti let mi ale zatím přijde vzdálený.

Oba dnes srovnávané mobilní telefony jsou skvělé. Ano, Xiaomi 14 je zkrátka lepší, nic jiné se napsat nedá. Však má ve vývoji rok náskok a vývojáři Xiaomi čas dokázali využít. Podobně jako konkurence šli cestou postupného vylepšování, nečekejte výrazné nebo zásadní změny. Jestli je to špatně? Za mě spíše ne.

Chybí mi něco u Xiaomi 14? Atraktivnější barevné varianty, podobnou výhradu jsem měl u konkurenčního Samsungu Galaxy S24. Ten se nabízí dokonce v sedmi verzích, vybrat hezkou barvu je ale téměř nemožné (za mě nejlépe vypadá oranžová verze). Ani Xiaomi moc neexperimentovalo, v loňském roce se ale nakonec Xiaomi 13 objevilo ve výrazných barvách (červená, zelená, žlutá) a uvítal bych, kdyby to letos dopadlo podobně.

Xiaomi 14 nebo Samsung Galaxy S24?

