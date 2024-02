Xiaomi ukázalo svou novou vlajkovou loď! Leica v hlavní roli

Xiaomi 14 Ultra se světu oficiálně představí už tento týden

O nejnovější vlajkové lodi Xiaomi už víme prakticky všechno

Úniky částečně ukončil sám výrobce, svůj nový telefon už ukázal

Xiaomi 14 Ultra bude poháněno výkonným procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, už z výroby v telefonu najdeme operační systém Android 14 společně s uživatelským rozhraním HyperOS. Pravděpodobně největší zvědavost vzbuzuje kvarteto fotoaparátů na zádech.

V čele s hlavním snímačem Sony LYT-900, který by měl kvalitu fotografií posunout výrazným způsobem kupředu. Už předchozí úniky ukázaly, že v oblasti vzhledu nemůžeme očekávat revoluci, předchozí Ultra vypadala hodně podobně, jeden rozdíl tady ale je.

Novinka má totiž (s výjimkou obřího modulu fotoaparátu) všude stejnou tloušťku, zatímco u loňského modelu byla přibližně polovině telefonu o něco silnější než ta druhá. Na fotografiích to často nebylo moc vidět, ale v reálu to vypadalo zvláštně. Novinka o tento prvek přijde a hodnotím to kladně. Přímo na oficiálních Facebook stránkách Xiaomi už se objevila zadní strana v celé své kráse a ano, telefon v černém provedení bude nádherný.

Aby toho nebylo málo, další snímky se objevily ve Facebook skupině, která sdružuje fanoušky výrobce z celého světa. Telefon na nich je zachycený v černém respektive bílém provedení a uvidíme, jestli se (ať už dříve nebo později) objeví nějaká další verze, zelené Xiaomi 13 Ultra v loňském roce vypadalo skvěle. Design telefonu už tedy není tajemstvím ani trochu a uvidíme, jestli se výrobci podařilo něco zajímavého utajit alespoň v rámci specifikací.

Jak se vám líbí Xiaomi 14 Ultra?

Zdroj: Xiaomi