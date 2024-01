Xiaomi 14 Ultra se má objevit dříve než se čekalo

Pravděpodobně se ho dočkáme na veletrhu MWC

Telefon letos dorazí do Evropy a pravděpodobně i do ČR

Minulý týden unikl fotomodul chystané TOP vlajky Xiaomi 14 Ultra. Čínský gigant zatím drží informace úspěšně pod pokličkou, ale s blížícím se datem vydání se dá předpokládat, že uniknou další specifikace a první rendery. Informace přímo z Číny nyní tvrdí, že telefon přijde už příští měsíc, což je dříve než se původně předpokládalo.

Jeden z leakerů se nechal slyšet, že telefon spatří světlo světa koncem února. Právě na konci února se chystá také veletrh MWC v Barceloně, kde bude takřka jistě představeno standardní Xiaomi 14. Že by se rovnou vedle něj ukázala i Ultra? Dávalo by to vlastně smysl, Xiaomi jen málokdy odhaluje jeden telefon a Xiaomi 14 Pro se k nám letos podle všeho nepodívá.

Ani ve specifikacích zatím není úplně jasno. Pod kapotou bude tikat jistě Snapdragon 8 Gen 3, což snad nikoho nepřekvapí, zajímavé změny se odehrají v oblasti fotoaparátů. Uniklý modul spolu s dalšími informacemi naznačuje použití variabilní clony s rozsahem od f/1,6 až po f/4,0, tu má i Xiaomi 14 a Xiaomi 14 Pro. Hlavním senzorem má být téměř 1palcový LYT-900, který nahradí stávající IMX989.

Čínský gigant si navíc nedávno nechal zaregistrovat novou fotografickou sadu, která má fungovat podobně jako u Xiaomi 13 Ultra, zároveň se do něj však výrobci podařilo implementovat menší baterii, což se bude na cestách rozhodně hodit.

Jak se těšíte na Xiaomi 14 Ultra?

Zdroj: GSMArena