Xiaomi nám už brzy představí řadu Xiaomi 14 v Evropě

Letos se k nám dostane i vymodlená Ultra varianta

Ta dostane velmi zajímavé příslušenství

V posledních hodinách se v technologickém světě skloňují nové jihokorejské telefony Galaxy S24, ale to samozřejmě nejsou jediné mobily, o nichž se bude v následujících týdnech hovořit. Své vlajky brzy představí například Honor nebo Xiaomi, přičemž letos se konečně dočkáme toho nejlepšího, co je čínská firma schopna nabídnout. Do Evropy totiž zamíří Xiaomi 14 Ultra, které bude sekundovat klasické Xiaomi 14, na Pro verzi máme údajně letos zapomenout. Xiaomi se možná až překvapivě dobře daří držet informace pod pokličkou, ale některé informace přece začínají unikat.

Na čínském úřadě CCC byl totiž spatřen nový foto kit, který jsme viděli už u Xiaomi 13 Ultra. Jde o povedené příslušenství, které vám z telefonu udělá kompaktní foťák a to jak vzhledem, tak i některými funkcemi. Součástí této sedy je mimochodem i bezdrátová rukojeť. Tentokrát bude ale obohacena o baterii s kapacitou 1500 mAh. Takže strčíte telefon do pouzdra a máte navíc docela slušnou porci energie, která vám zajistí dalších přibližně 25-30 % kapacity, což se může u natáčení videí a soustavného focení hodit.

Xiaomi 13 Ultra Photography Kit Unboxing!

Číslice 2402 dále naznačují, že bude zařízení uvedeno na trh letos v únoru. Je velmi pravděpodobné, že se Xiaomi 14 a Xiaomi 14 Ultra poprvé v Evropě odhalí na veletrhu MWC, který se koná právě na konci února.

