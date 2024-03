Xiaomi 14 Ultra dorazilo s pěknými softwarovými novinkami

Některé z nich se rozšíří také na další vlajkové telefony

Jeden z nich byste možná mohli mít i vy

Není to tak dlouho, co Xiaomi uvedlo svou letošní vlajkovou loď pro nadšence do fotografování. Drahé Xiaomi 14 Ultra před nedávnem dorazilo také do naší redakce a ve videu níže si jej můžete prohlédnout očima kolegy Jakuba, který ho na kameru rozbalil. Kromě zajímavých hardwarových vylepšení přinesl telefon i pěkné softwarové novinky, kterých se nakonec dočkají i majitelé některých dalších modelů.

Xiaomi se evidentně rozhodlo, že mnohé vychytávky nebude nabízet exkluzivně u nejdražšího telefonu, a tak ohlásilo jejich expanzi na Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 14 Pro a základní Xiaomi 14. Poslední zmíněný telefon se na rozdíl od dvou předešlých oficiálně prodává na tuzemském trhu, tudíž existuje vyšší šance, že byste jej mohli mít i vy.

Jmenovaná trojice o něco méně pokročilých zařízení obdrží funkci Master Portrait, která se, jak už samotný název napovídá, snaží o zvýšení kvality portrétních fotografií. Pomáhá jí s tím umělé inteligence, konkrétně model Portrait LM, s nímž dovede odstraňovat vrásky, vylepšovat vzhled očí a zubů nebo vyrovnávat pleťové tóny. Na Xiaomi 14 (Pro) se vychytávka dostane již v dubnu, uživatelé loňské Ultry budou muset čekat až do června.

V témže letním měsíci se dorazí i systém AISP, který spojuje další modely umělé inteligence a výrobce jej označuje jako první výpočetní fotografickou platformu AI. Stará se o vyvažování barev, jasu a tónů, aby vyprodukoval věrohodnější snímky.

„Silný výpočetní výkon 60 TOPS poskytuje nejen možnosti pro velké výpočetní fotografické modely, ale také ultra vysokou datovou propustnost celého snímacího systému. I při pořizování sekvenčních snímků je tak možné ke každé fotografii přiřadit kompletní algoritmus,“ píše Xiaomi v souvislosti se systémem AISP na svém webu.

Jak jste spokojeni s fotoaparáty svého mobilu?

Zdroje: Gizmochina, Notebookcheck, Oficiální web výrobce