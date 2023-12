Xiaomi 14 Ultra nabídne větší baterii! O kolik se zvětší?

Představení Xiaomi 14 Ultra se rychle blíží

Srdcem bude výkonný Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Výborný bude fotoaparát, skvělý byl už u předchůdce

Na internet se dostávají další a další informace o chystaném Xiaomi 14 Ultra. Spoustu věcí už víme o fotoaparátech, Xiaomi 14 Ultra bude v tomto směru patřit k naprosté špičce a podobné to bude ve většině parametrů. Co baterie a rychlost nabíjení?

Baterie se má zvětšit a to je rozhodně skvělá zpráva. Ale bohužel jen nepatrně, Xiaomi 14 Ultra má mít baterii s kapacitou 5180 mAh. Současné Xiaomi 13 Ultra má baterii s kapacitou rovných 5000 mAh, nárůst je tedy v řádu jednotek procent. Ale výdrž baterie je pro mě důležitá, takže každé zlepšení v tomto směru vítám. V kombinaci s novým procesorem a operačním systémem HyperOS postaveným na Androidu 14 by to mohlo fungovat.

A rychlost nabíjení? Tam vývojáři žádné změny nechystají, telefon nabídne 90W nabíjení pomocí kabelu nebo 50W nabíjení bezdrátové. Rychlosti jsou to solidní, přesto je trochu překvapivé, že u levnějších telefonů Xiaomi běžně nabízí ještě rychlejší nabíjení.

Sám už mnoho měsíců používám Xiaomi 13 Ultra a brzy bychom vám rádi přinesli malou recenzi respektive dlouhodobé uživatelské zkušenosti. Telefon je to parádní, za ten rok ale vývojáři Xiaomi určitě vylepšili spoustu věcí. Co by mi udělalo největší radost? Pravděpodobně rovný displej, výrazně zahnutý displej už nepovažuji za tak velkou výhodu, jako tomu bylo v minulosti. Ale rozhodně se těším na nejnovější Snapdragon 8 Gen 3 a samozřejmě HyperOS. Také o něm už si u nás brzy přečtete více…

Koupíte si Xiaomi 14 Ultra?

Zdroj: gizmochina