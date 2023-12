Fotoaparát Xiaomi 14 Ultra bude brutální! Co o něm víme?

Xiaomi 14 Ultra bude představeno v prvních měsících roku 2024

Téměř jistotou je použití procesoru Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Chybět jistě nebude ani HyperOS, který je postavený na Androidu 14

Už několik měsíců používám Xiaomi 13 Ultra a jsem s tímto telefonem velmi spokojen, v Xiaomi ale intenzivně pracují na nástupci, kterým se stane Xiaomi 14 Ultra a doplní Xiaomi 14 a Xiaomi 14 Pro, jejichž představení v Číně už proběhlo. Co uniklo o fotoaparátu?

Fotoaparát u Xiaomi 13 Ultra je výborný, nástupce by ale měl mít fotoaparát ještě lepší. Na zádech telefonu se má nacházet rovnou kvarteto fotoaparátů, přičemž všechny nabídnou shodné rozlišení 50 megapixelů. Hlavním senzorem se má stát Sony LYT-900, který je vrcholem v současné nabídce Sony a měl by posunout kvalitu fotografií na novou úroveň především v horších světelných podmínkách. Fotografy rozhodně potěší proměnlivá clona f/1.6 až f/4.0, velké změny nečekejte u teleobjektivů, maximem zůstane 5x přiblížení.

Zlepšit by se měla rovněž kvalita videa, které by u Xiaomi 14 Ultra mělo obsahovat méně šumu. Připomenout můžeme, že Xiaomi 13 Ultra je schopno nahrávat video v 8K rozlišení, podobně jako další telefony s procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Na novinku už se moc těším, jak už jsem zmínil v úvodu článku – řadu měsíců používám Xiaomi 13 Ultra a jsem zvědav, co si výrobce připravil pro rok 2024. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a HyperOS považuji za hotovu věc, další informace se snad dozvíme už brzy.

Těšíte se na Xiaomi 14 Ultra?

Zdroj: gizmochina