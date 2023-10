Představení Xiaomi 14 Pro má proběhnout tento měsíc

Poprvé by se měl objevit procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Najdeme v telefonu Android 14 nebo MiOS?

Už 27. října by mělo v Číně proběhnout představení modelů Xiaomi 14 a Xiaomi 14 Pro (a možná se dočkáme i Xiaomi 14 Ultra). Prakticky jistotou je použití nejnovějšího procesoru od společnosti Qualcomm, extrémní výkon dodá Snapdragon 8 Gen 3. Pokud se tak skutečně stane, pak se díváme na první telefony na světě, které budou poháněny tímto procesorem. Představení procesoru Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 by mělo proběhnout jen o den dříve. A nyní máme konkrétní představu, jak by Xiaomi 14 Pro mělo vypadat.

Na první pohled si všimnete obřího fotomodulu na zádech, tento prvek byl výrazný už u předchozí generace. Nejsem velikým fanouškem hrbu na zádech, současné znalosti v oblasti fyziky ale jiné řešení nepřipouští (pokud tedy nechceme, aby byl telefon takto tlustý po celé ploše). Boky telefonu jsou krásně rovné, tento styl se mi líbí a ano, inspirace u společnosti Apple je zřejmá. Z čeho ale mám skutečnou radost je plochý displej bez zakřivení.

Premiéra procesoru Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

V minulosti jsem byl velkým fanouškem tohoto řešení, především při ovládání přístroje pomocí gest. Ale sehnat na zakřivený displej kvalitní tvrzené sklo bývá problém, proto za rovný displej bez zakřivení dávám palec nahoru. Xiaomi 14 Pro by mělo být o pár milimetrů menší než Xiaomi 13 Pro a stejně by se měl o pár milimetrů zmenšit také displej.

Zatím nezodpovězenou otázkou zůstává operační systém. Ještě před několika týdny se počítalo s kombinací Androidu 14 a uživatelského rozhraní MIUI 15. Ale v posledních dnech se hodně mluvilo o operačním systému MiOS, který se (soudě dle screenshotů na internetu) testuje v Číně. Pravdu se dozvíme už za brzy a jsem zvědav, jakým směrem se výrobce vydá. Možná si vezme inspiraci od Huawei – v Číně nasadí MiOS (aplikace pro něj budou pravděpodobně kompatibilní s Androidem), mimo Čínu pak zůstane věrný klasickému Androidu v kombinaci s MIUI.

Xiaomi se pochlubilo s praktickým chytrým displejem. Je levný a připojíte k němu přes 5 tisíc zařízení čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Líbí se vám Xiaomi 14 Pro?

Zdroj: 91mobile.com