Mrkejte! Řada Xiaomi 14 v nových barvách vypadá skvěle

Xiaomi 14 a Xiomi 14 Pro jsou krásné a stylové mobilní telefony

Už základní barvy telefonům sluší, výrobce teď ale připravil něco extra

Limitovaná edice odpovídá barvám elektromobilů Xiaomi SU7 a Xiaomi SU7 Max

Xiaomi před několika dny oficiálně představilo své první dva elektromobily a je to paráda! Atraktivní design, nepřeberné množství moderních technologií, nechybí HyperOS. Připočítejme k tomu velmi dobrý dojezd a pořádné zrychlení.

Elektromobily od Xiaomi se nabízí ve třech barvách, kromě elegantní šedé se zákazníci v Číně mohou těšit na atraktivní modrou a zelenou verzi. Právě do těchto barev Xiaomi obléklo své současné vlajkové lodě. Výsledek stojí za pozornost, oba telefony v nových barvách vypadají úžasně!

Sami se o tom můžete přesvědčit na přiložených fotografiích. Už letošní Xiaomi 13 bylo k dispozici v řadě atraktivních barev a bylo se rozhodně na co koukat, ostatně červená verze patří z mého pohledu k nejhezčím telefonům současnosti. Podobně na tom je Xiaomi 14 a Xiaomi 14 Pro, zkrátka se máme na co koukat. Ve výbavě žádné rozdíly nečekejte, to ale ničemu nevadí, pořád se díváme na jedny z nejlepších a nejvybavenějších telefonů současnosti.

Výkonný procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, fotoaparáty Leica, špičkové displeje. Xiaomi 14 Pro se na náš trh sice nedostane, nemusíme být ale smutní, dorazí Xiaomi 14 Ultra. To bude ještě lepší… Ale zpátky k Xiaomi SU7 a Xiaomi SU7 Max – na reálné dojmy si budeme muset ještě počkat a možná se čekání protáhne, Xiaomi zatím cílí na obrovský trh v Číně.

Ale vůbec by mi nevadilo, kdyby se časem tyto krásné kusy techniky objevily u nás. Pokud by v přihrádce člověk našel Xiaomi 14 v odpovídající barvě, byl by to fajn bonus. Určitě bych byl rád, kdyby výrobci v roce 2024 častěji představovali různé limitované edice svých telefonů. Anebo alespoň sahali k výraznějším barvám, zmíněné Xiaomi 13 v červeném nebo zeleném provedení vypadá báječně.

Líbí se vám nové barvy řady Xiaomi 14?

Zdroj: Xiaomi