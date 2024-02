Xiaomi konečně prozradilo, kdy se globálně představí řada Xiaomi 14

Předpokládá se, že k nám dorazí pouze dva ze tří modelů

Oba telefony nabízí čip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a Leica foťáky

Je to tady! Xiaomi konečně oznámilo datum globální premiéry vlajkové řady Xiaomi 14, která se na domácím trhu dočkala mimořádného úspěchu. Předpokládá se, že kromě standardního modelu do Evropy, a velmi pravděpodobně i přímo do České republiky, dorazí také vyhlížený fotomobil Xiaomi 14 Ultra, jenž dosud nebyl představen ani v Číně. Co nás ale dost možná úplně mine, je varianta Pro, která má dle někdejších poznatků zůstat exkluzivní pro zájemce z oné asijské velmoci.

Řada Xiaomi 14 se představí už v neděli 25. února, tedy den před zahájením velkého kongresu MWC 2024. Akce proběhne ve španělské Barceloně a on-line přenos bude možné sledovat od 15:00 zdejšího času.

Something grand is coming on February 25th, 2024! Join our #LensToLegend journey with the #Xiaomi14Series. 🟠📷🔴 pic.twitter.com/18FhTUA8jQ — Xiaomi (@Xiaomi) February 6, 2024

Na svém oficiálním webu Xiaomi zveřejnilo také sérii upoutávek, jež upozorňují především na pokročilé fotoaparáty, vyvinuté ve spolupráci s německou firmou Leica. Vůbec nejlepší kvalitu fotek a videí zajistí již zmíněný model Xiaomi 14 Ultra, který má podle dřívějších spekulací a úniků obdržet pokročilý 1palcový snímač Sony LYT-900 s rozlišením 50 Mpx a proměnlivou clonou (f/1,6–f/4,0). Dále od něj můžeme očekávat přítomnost čipu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 nebo 5 180mAh baterie s podporou 90W dobíjení kabelem a 50W bezdrátově.

Snapdragonem 8 Gen 3 se pyšní i základní Xiaomi 14, které dále spoléhá na trojici 50Mpx kamer, 6,36palcový OLED displej s maximálním jasem 3 000 nitů nebo 4 610mAh akumulátor, který lze rovněž nabíjet až 90 W.

Xiaomi 14

Co vás na Xiaomi 14 (Ultra) zaujalo nejvíc?

Zdroje: Xiaomi, GSMArena, Gadgets360