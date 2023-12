Xiaomi 14 Pro nedorazí do Evropy! Nevadí, přijde Ultra!

Xiaomi 14 a Xiaomi 14 Pro mají za sebou premiéru v Číně a vypadají skvěle

Zaujala nás titanová verze Xiaomi 14 Pro, je to působivý stroj z kvalitních materiálů

Do Evropy Xiaomi 14 Pro nedorazí, ale vůbec to nemusí vadit, Xiaomi má náhradu

Před několika měsíci proběhla v Číně premiéra řady Xiaomi 14 a pro výrobce to byl velmi důležitý okamžik. Vůbec poprvé se ukázaly telefony s HyperOS, jehož první generace je postavena na Androidu 14. Byly to rovněž první telefony na světě, které spoléhaly na Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Oba telefony patří k nejlepším telefonům současnosti, na globální premiéru ale ještě čekáme, telefony se zatím prodávají pouze v domovské Číně. Podle posledních zpráv ale Xiaomi 14 Pro do dalších zemí vůbec nezamíří. Bude to vadit? Vůbec ne, Xiaomi má skvělou náhradu!

Myslím samozřejmě Xiaomi 14 Ultra, o kterém se na internetu mluví stále více a jehož představení očekáváme v první týdnech či měsících roku 2024. Xiaomi 14 Ultra bude tím nejvyšším a nejvybavenějším telefonem od Xiaomi a očekáváme, že právě ten zamíří na globální trh a do České republiky. Připomenout můžeme, že v letošním roce byla situace odlišná, v prodeji je Xiaomi 13 a Xiaomi 13 Pro, nejvyšší Xiaomi 13 Ultra se u nás ale oficiálně neprodávalo. A je to škoda. Jedná se o působivý telefon se skvělým fotoaparátem, používám jej už delší dobu.

Xiaomi 14 Pro v Evropě nebude. Vyděláme na tom!

V roce 2024 se ale situace změní a Xiaomi uvede na náš trh ten úplně nejvyšší model. Co všechno o něm víme? Měl by nabídnout ještě lepší fotoaparáty, mluví se o kvartetu snímačů, kde každý bude mít rozlišení 50 megapixelů. Hlavní fotoaparát bude Sony LYT-900, zvýší se kapacita baterie. Vylepšení by měla proběhnout v oblasti displeje, už z výroby telefon nabídne HyperOS a vše bude pohánět Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Pokud se bavíme o nedostupnosti Xiaomi 14 Pro na globálním trhu, xiaomiui na ni usuzuje vzhledem k nastavení vývoje globální verze ROM. Jelikož na ni vývojáři Xiaomi v tuto chvíli nepracují, můžeme právě z tohoto odhadovat, že telefon mimo Evropu nezamíří. V opačném případě by totiž vývoj postupoval rychle kupředu, uvedení nových telefonů na trh se očekává v prvních měsících roku 2024 a Xiaomi by určitě nečekalo s testováním bezdůvodně…

Těšíte se na Xiaomi 14 Ultra?

Zdroj: xiaomiui