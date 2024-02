Už nějakou dobu víme, že Xiaomi ukáže své vlajkové telefony Xiaomi 14 a zřejmě také Xiaomi 14 Ultra v Evropě den před zahájením veletrhu MWC, konkrétně 25. února. Zbývá tedy v podstatě odhalit jen evropské ceny, jelikož o menším modelu víme díky listopadovému představení v Číně veškeré detaily. Díky řeckému webu Techmaniacs však ani ty nejsou tajemstvím, telefon mezigeneračně o něco podraží, ale nesmíme zapomínat na to, že nabízí ve srovnání s Xiaomi 13 mnohem lepší výbavu.

Redaktoři webu Techmaniacs tvrdí, že jejich exkluzivní zdroj prozradil cenu Xiaomi 14 pro Řecko (podobně budou pravděpodobně stát i v ostatních evropských zemích), přičemž základní varianta má nabídnout 12 GB RAM a 512GB úložiště, za ní si má Xiaomi v Evropě účtovat 1099 eur (asi 27 750 korun). Na této informací nám ale nesedí dvě věci – jednak 512GB verze má v Číně k dispozici 16 GB RAM, je ale klidně možné, že ta evropská nabídne o 4 GB méně. Zároveň by bylo ale zvláštní, kdyby čínská firma prodávala základní vlajku s takto velkým úložištěm a nenabídla levnější 256GB alternativu, kterou v Číně prodává. Loňské Xiaomi 13 začínalo v ČR na 23 499 korunách a mělo právě 256GB paměť. V Řecku jsou navíc telefony nepatrně dražší a na 99 % lze s levnější variantou počítat, opak by byl pro všechny velkým překvapením.

Something grand is coming on February 25th, 2024!

Join our #LensToLegend journey with the #Xiaomi14Series. 🟠📷🔴 pic.twitter.com/18FhTUA8jQ

— Xiaomi (@Xiaomi) February 6, 2024