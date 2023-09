Xiaomi se v tuto chvíli připravuje na evropskou prezentaci svých nových modelů Xiaomi 13T a 13T Pro. Oba smartphony budou dle tweetu AbhishekaYadava oficiálně představeny 26. září ve 14 hodin v Berlíně. Telefony budou mít opět mnoho společného s Redmi K60 Ultra, který se před nedávnem ukázal v Číně, nějaké rozdíly ale přece najdeme.

Začneme s Xiaomi 13T. Tento model by měl být vybaven 6,67palcovým AMOLED displejem s rozlišením 1,5K a obnovovací frekvencí 144 Hz. Srdcem telefonu bude čipset MediaTek Dimensity 8200-Ultra v kombinaci s 8 GB RAM a 256GB interním úložištěm. Kromě toho bude mít 5000mAh baterii s podporou 120W rychlého nabíjení.

Xiaomi 13T and 13T Pro launching in Europe on 26 September, 2023.#Xiaomi #Xiaomi13T #Xiaomi13TPro pic.twitter.com/ZNNZYXT6cC

— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) September 4, 2023