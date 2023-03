Naděje žije: Xiaomi 13 Ultra možná koupíme i v ČR

Tuzemští zájemci o absolutně nejvybavenější telefony značky Xiaomi se možná po dvouleté pauze dočkají příchodu toho aktuálně nejlepšího i na trh v ČR. Poté, co se zde naposledy v roce 2021 prodával model Xiaomi Mi 11 Ultra a poté byl z nabídky v Evropě vynechán telefon Xiaomi 12S Ultra, se snad i do našich končin letos vydá vlajkový Xiaomi 13 Ultra. Naznačuje to známý tipér a autor úniků IceUniverse na Twitteru.

Xiaomi 13 Ultra will be sold globally, but OPPO Find X6 Pro will not. — Ice universe (@UniverseIce) March 10, 2023

Loňská Ultra to z Asie na celosvětové trhy nedotáhla nejspíš kvůli přetrvávajícím problémům na poli výroby procesorů. Nyní je situace o něco lepší a tak existuje naděje, že prémiový mobil Xiaomi 13 Ultra (model Xiaomi 13S Ultra prý nebude) oficiálně najdeme i ve zdejší nabídce obchodů. Z hlediska specifikací tohoto telefonu se zatím mluví hlavně o návratu jednopalcového primárního foto senzoru, který zdobil již záda modelu Xiaomi 12S Ultra. Ten se k nám ale právě nedostal, takže by to snad mohlo s mimo jiné s tímto snímačem vyjít letos.

Co říkáte na Ultra modely Xiaomi mobilů?

Zdroj: GSMA