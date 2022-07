V podstatě už od podzimu minulého roku se spekuluje o další Ultra verzi Xiaomi telefonu. Původně se počítalo s tím, že bude Xiaomi 12 Ultra představeno na tiskové konferenci již v prosinci. Od té doby se to na internetu hemží nejrůznějšími spekulacemi a rendery a nyní je konečně tu. Rovnou se označuje jako Xiaomi 12S Ultra a nabízí to nejlepší, co je čínský gigant schopen v tuto chvíli do mobilního telefonu vměstnat.

Xiaomi 12S Ultra konečně oficiálně představeno

Pojďme začít přední stranou, kterou zdobí 6,73palcový Super AMOLED displej s rozlišením 3200 x 1440 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. Přítomná je zde rovněž technologie AdaptiveSync Pro, která ji dokáže v případě potřeby snížit až na 1 Hz, což napomáhá výdrži baterie. Uprostřed se nachází průstřel se 32Mpx selfie kamerkou. Na zadní straně je vystaven obrovský kruhovitý modul s fotoaparáty, které Xiaomi ladilo společně s firmou Leica.

Hlavním snímačem je 50,3Mpx 23mm Sony IMX989. Jde o největší snímač v chytrých telefonech vůbec a výsledné fotografie mají rozlišení 12,5 Mpx. Díky spolupráci s firmou Leica se podařilo vyřešit několik neduhů jako jsou třeba odlesky a stejně jako u Xiaomi 12S/12S Pro nechybí filtry Leica Authentic Look, který zachovává typicky přirozené podání firmy Leica a Leica Vibrant Look, který prý skvěle mixuje styl mezi Xiaomi a Leicou. Dále jsou k dispozici filtry Leica Vivid, Leica Natural, Leica BW Natural a Leica BW High Contrast.

Dále je zde 48Mpx teleobjektiv Sony IMX586 s až 5x optickým zoomem, 48Mpx ultraširoký snímač a ToF senzor. Vlajková loď umožňuje zachytit jak JPEG, tak i efektivnější HEIF v 8bitovém formátu, pokud se bavíme o RAW tak dokonce v 10bitovém formátu. Mobil navíc automaticky přidá k fotkám metadata, díky kterým bude snadnější úprava v Adobe Lightroom. Jako vůbec první mobil s Androidem dokáže Xiaomi 12S Ultra zaznamenávat video s Dolby Vision HDR a to až ve 4K při 60 snímcích za sekundu.

Xiaomi 12S Ultra Review – Bye Bye Samsung?

Pod kapotou tiká momentálně nejvýkonnější čip pro Android zařízení – Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 v kombinaci s 8/12 GB RAM a 256/512GB úložištěm typu UFS 3.1. Čínská firma se pochlubila také novým chlazením nebo reproduktory laděné společností Harman Kardon. Výdrž dostala na starost 4860mAh baterie s podporou 67W kabelového, 50W bezdrátového a 10W reverzního nabíjení. Potěší rovněž IP68 certifikace. Mobil se v tuto chvíli bohužel nechystá mimo Čínu, kde za něj zákazníci zaplatí v přepočtu asi 21 500 Kč, bavíme-li se o základní variantě.

Jaký je váš názor na Xiaomi 12S Ultra?

Zdroj: tisková zpráva, GSMArena