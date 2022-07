Řada Xiaomi 12T bude opět zaměřena na to, aby poskytla co možná nejlepší poměr mezi cenou a výkonem a nyní jsme se dozvěděli, že možná dostane nový 200Mpx hlavní snímač. Mělo by se jednat o stejný fotoaparát jako v případě chystané Motoroly Moto X30 Pro.

Xiaomi 12T Pro prý dostane 200Mpx foťák

Vietnamský YouTuber The Pixel ve svém videu hovoří o vlajkovém mobilu Xiaomi, který dostane čipset Snapdragon 8+ Gen1 a právě 200Mpx fotoaparátem. Podle dalšího leakera mluvil právě o Xiaomi 12T Pro. Z výbavy stojí za zmínku také 8/12 GB RAM, 5000mAh baterie s podporou 120W nabíjení nebo 120Hz OLED displej. Mělo by jít mimochodem o ten nejlepší displej v dané cenové kategorii.

Vzhledem k tomu, že se zařízení nedávno objevilo na certifikaci FCC nemusí být jeho příchod tak daleko. Jsme sami zvědaví, jaké telefony nakonec čínská firma uvolní na globální trh. O Xiaomi 12S se zatím mlží a právě Xiaomi 12T (Pro) by se jakožto nástupce populární řady Xiaomi 11T mohlo objevit i v Evropě.

Jaký Xiaomi mobil vás zatím oslovil nejvíce?

Zdroj: gizmochina.com