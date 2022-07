S informacemi ohledně chystaného Xiaomi 12 Lite se v posledních týdnech doslova roztrhl pytel. Známe většinu klíčových specifikací a nyní jsme se dozvěděli, kdy bude očekávaný kousek oficiálně představen.

Xiaomi 12 Lite se představí 13. července

Paras Guglani se na Twitteru podělil o informaci, že k představení Xiaomi 12 Lite dojde již 13. července 2022, tedy už příští týden ve středu. Telefon se pochlubí 6,55palcovým OLED panelem se 120Hz obnovovací frekvencí, čipem Snapdragon 778G, 4300mAh baterií s 67W nabíjením nebo 108Mpx hlavním fotoaparátem.

Oproti předchozí generaci se tedy dočkáme minimálně lepších fotoaparátů a rychlejšího displeje. Na druhou stranu si za něj také připlatíme. Není to totiž tak dávno, co unikla evropská cena, která má činit 500 EUR, což je asi 12 500 Kč. Z pohledu ceny a výkonu tedy nepůjde o žádný zázrak, zvlášť když čínská firma nabízí Xiaomi 11T Pro za ještě nižší cenu. To přitom nabízí větší baterii, rychlejší nabíjení, Snapdragon 888 a rovněž 108Mpx fotoaparát.

Jak se na Xiaomi 12 Lite těšíte?

Zdroj: Twitter