Xiaomi plánuje virtuální oslavu narozenin a prezentaci. Co na ní ukáže?

Čínská společnost Xiaomi letos oslaví deset let od svého založení a plánuje k této příležitosti uspořádat virtuální oslavu. Ta se uskuteční 11. srpna a bude prý spojená s prezentací nových produktů. Na akci má nejprve šéf společnosti Lei Jun přiblížit minulost, současnost i budoucnost firmy. V poslední části bychom se měli dočkat uvedení nových telefonů a dalších chytrých zařízení. Hlavní “hvězdou” představení by měl být supertelefon Mi 10 Pro Plus.

Informace o dalších konkrétních produktech zatím nejsou. Xiaomi deset let své existence a chytnou akci připomnělo na sociální síti Weibo jen jediným plakátem s datem 11. srpna 2020. A také šéfem firmy řádícím na elektrické koloběžce. Jsme velmi zvědaví, co společnost plánuje. Celkem nedávno měla globální představení produktů a kromě zmíněného vylepšeného Mi 10 Pro Plus není v éteru moc spekulací o dalších přístrojích. Ovšem i samotný telefon poutá dost pozornosti. Pravděpodobně stojí za extrémním výsledkem v AnTuTu a bude mít podle spekulací zajímavé nastavení grafického procesoru.

Co myslíte, že Xiaomi během oslav představí?

Zdroj: Gizmo