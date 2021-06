Legendární XCOM 2 konečně vyjde na Android. Známe datum

Fanoušci globálně populární tahové strategie XCOM 2 a majitelé Android mobilů či tabletů v jednom se mohou těšit na okamžik, na který si roky brousili zuby. Společnost Feral Interactive před pár hodinami oznámila datum vydání této legendy pro “droidí” platformu. A to ve formě celé kolekce, která obsahuje nejen hlavní titul, ale i množství DLC neboli dodatečných datadisků.

XCOM 2 Collection – Coming to Android 13th July

Základní hru XCOM 2: War of the Chosen postupně doplní módy Alien Hunters, Shen’s Last Gift, Anarchy’s Children a Resistance Warrior Pack. Ke stažení a instalaci hry je možné se už nyní předregistrovat přímo v Obchodě Play (panel níže). K uvolnění hry pro první zájemce dojde 13. července. XCOM 2 Collection pro Android bude stát 25 dolarů / 28 eur, tedy v rozmezí 540 – 720 Kč. Ve hře samotné již nebude žádný systém transakcí.

XCOM 2 Collection Feral Interactive

Vydavatelé populární strategie slibují efektivní využití dotykového ovládání a perfektní vyladění pro telefony a tablety. Hra bude dostupná pro zařízení s Androidem 9 či novějším a vyžádá si minimálně 8,5 GB prostoru v úložišti.

Zdroj: Feral Interactive