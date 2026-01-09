Xbox jak ho známe končí! Microsoft chce letos hráčům vytřít zrak Hlavní stránka Zprávičky Xbox v roce 2026 vsadí na čtyři pilíře: Fable, Gears of War: E-Day, Halo Campaign Evolved a Forza Horizon 6 Příští generace konzole má běžet na plném Windows 11 – Xbox Ally je ochutnávkou budoucnosti Letos můžeme očekávat Elite Controller Series 3 a možná i OEM Xbox PC Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 9.1.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Xbox letos slaví 25. výročí a Microsoft má co napravovat. Loňský rok sice přinesl rekordní počet her od interních studií, ale paměť fanoušků ovládlo něco jiného – 50% zdražení Game Passu, masivní propouštění a nekonečné vtírání AI do každého produktu. Rok 2026 má být rokem zlomu. Podaří se to? Čtyři jezdci apokalypsy (v dobrém slova smyslu) Microsoft interně označuje letošní herní line-up jako „čtyři jezdce“ – a není divu. Jde o největší značky, které Xbox má: Fable, Gears of War: E-Day, Halo Campaign Evolved a Forza Horizon 6. Všechny by se měly objevit na lednové prezentaci Xbox Developer Direct, která tradičně udává tón celému roku. K tomu se přidávají další velké tituly. Fallout 3 a Fallout New Vegas dostanou remake podobný loňskému Oblivion Remastered. Studio Obsidian údajně pracuje na čtyřech projektech různého rozsahu – a nedávno k nim nastoupil spoluzakladatel série Fallout Tim Cain. Bethesda navíc potvrdila, že Fallout 5 dostal zelenou, byť na něj si ještě počkáme. Rok velkých výročí Kromě čtvrtstoletí Xboxu slaví letos i jeho dceřiné společnosti. Bethesda má 40 let, Blizzard 35 let. Microsoft chystá sérii eventů a oznámení k těmto milníkům. Na Blizzcon 2026 lze očekávat nové expanze pro Diablo IV a World of Warcraft, ale hlavní hvězdou by měl být StarCraft – údajně v podobě third-person střílečky. Kolují také zvěsti o mobilní hře ze světa Overwatch a dalším Warcraft titulu pro telefony. Co přinese Bethesda ke svým čtyřicetinám? Spekuluje se o návratu id Software ke značce Quake nebo Hexen. Machine Games má údajně rozpracovaný multiplayer podobný Rainbow Six Siege, ale i Wolfenstein III – ten by mohl doprovodit chystaný seriál na Amazon Prime. Příští Xbox? Plnohodnotné Windows A teď to zajímavé. Podle zdrojů Windows Central poběží příští generace Xboxu na plném Windows 11. Konzolové rozhraní zajistí Xbox Full Screen Experience ve spolupráci s aplikací Xbox PC. Microsoft na tomto řešení intenzivně pracuje – a první ochutnávkou je Xbox Ally, herní handheld vyvinutý s ASUSem. Klíčovou výzvou zůstává zpětná kompatibilita. Hry z Xbox One a Series X|S musí na novém zařízení fungovat, ačkoli půjde technicky o PC. Microsoft údajně spolupracuje s AMD na hardwarovém řešení, které to umožní. Knihovny stávajících uživatelů by měly přejít na novou platformu. Zní to ambiciózně, ale i riskantně. Konzole tradičně bodují jednoduchostí – zapnout a hrát. Jestli se Microsoftu podaří zkrotit Windows do podoby, která nebude obtěžovat konzolové hráče, ukáže čas. Nový hardware ještě letos Nová konzole je hudba budoucnosti, ale některý hardware by mohl dorazit už v roce 2026. Dlouho očekávaný Xbox Elite Controller Series 3 má konečně spatřit světlo světa. Nové ovladače údajně podporují přímé Wi-Fi připojení, které eliminuje latenci Bluetooth při cloud gamingu. Kolují také zvěsti o OEM Xbox PC – tedy stolním počítači s Xbox brandingem (ten bude odlišný od plnohodnotného Xboxu), který by využíval Full Screen Experience. Zatím jde o nepotvrzené informace, ale Microsoft zjevně testuje různé cesty, jak rozšířit ekosystém. Dokážu si ale znovu představit spolupráci s ASUSem. Stíny nad zelenou značkou Na papíře vypadá rok 2026 pro Xbox skvěle. Jenže realita je složitější. Prodeje konzolí Series X|S padají volným pádem. Game Pass zdražil o polovinu. Hardware je dražší kvůli rostoucím cenám DRAM čipů, které skupují společnosti jako OpenAI pro své AI projekty. Microsoft pod vedením Satyi Nadelly navíc působí, jako by měl AI obsesi. Vtipkuje se o „Microslopu“ – a firma si za to může sama. Propouští tisíce lidí, zatímco se chlubí, kolik kódu píše umělá inteligence. To není způsob, jak si získat srdce hráčů. Přesto má Xbox stále silnou pozici. Existující uživatelé zůstávají loajální, některé hry jako Helldivers 2 mají na Xboxu překvapivě vysoký zájem. A Xbox PC roste – Microsoft údajně zvažuje, že začne reportovat jeho statistiky ve čtvrtletních výsledcích. Rok 2026 rozhodne, jestli Xbox dokáže překonat stín loňských kontroverzí. Hry na to má. Otázka je, jestli mu to Microsoft na korporátní úrovni nepokazí. Kterou z letošních Xbox her očekáváte nejvíc? Zdroj: Windows Central O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Mohlo by vás zajímat Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025 AI spotřebovává neskutečné množství elektřiny i vody. Jak dlouho to bude udržitelné? Jana Skálová 3.1.2025 Windows 11 měl dostat krásné animované tapety. Mrkněte, jak mohly vypadat Adam Kurfürst 5.1.2025 Chystá se pokračování Minecraftu? Tvůrce legendární hry prozradil své plány Jana Skálová 7.1.2025 Nejmilovanější program ve Windows dostane umělou inteligenci. Nadchne dospělé i děti Jana Skálová 14.11.2024 Routery TP-Link údajně přispívají k hackerským útokům. V USA jim hrozí zákaz Jana Skálová 25.12.2024