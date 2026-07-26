Hry z původního Xboxu si oficiálně zahrajete na PC! Budou mít 4× vyšší rozlišení, VSync a vylepšené vyhlazování Hlavní stránka Zprávičky Microsoft oficiálně spustil zpětnou kompatibilitu her z původního Xboxu na Windows 11 Startovní čtveřici tvoří Conker: Live and Reloaded, Crimson Skies, BLiNX a Fuzion Frenzy Klasiky běží až ve 4× vyšším rozlišení a jsou součástí všech úrovní Game Passu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 26.7.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Nostalgici, zbystřete. Microsoft spustil program Xbox Backward Compatibility on PC, díky kterému si hry z původního Xboxu z roku 2001 poprvé oficiálně zahrajete na Windows. Novinka je dostupná v rané verzi na počítačích s Windows 11 a funguje i na herních handheldech typu ROG Xbox Ally. Zpětná kompatibilita přitom patří k nejoblíbenějším počinům Microsoftu už od roku 2015, kdy odstartovala na konzolích – teď se stejný recept zkouší na počítačích. Čtyři klasiky v novém kabátě Poběží to i na kancelářské šunce Čtyři klasiky v novém kabátě Úvodní nabídka sází na osvědčené kousky: veverčáka s ostrým jazykem v Conker: Live and Reloaded, letecké souboje Crimson Skies: High Road to Revenge, plošinovku BLiNX: The Time Sweeper a party titul Fuzion Frenzy. Všechny čtyři koupíte v aplikaci Xbox na PC a bez příplatku je najdete v každé úrovni předplatného Game Pass. Kdo vlastní digitální licenci z konzole, dostane díky Xbox Play Anywhere počítačovou verzi automaticky. A nejde o líné porty – Microsoft přidal až 4× vyšší renderovací rozlišení, VSync, anizotropní filtrování, vylepšený antialiasing i volbu jazyka, kterou původní vydání často neumožňovala. Achievementy mají dorazit později letos. Poběží to i na kancelářské šunce Hardwarové nároky odpovídají tomu, že jde o čtvrt století staré hry s novým nátěrem. V minimu stačí GeForce GTX 950 či Radeon RX 550, čtyřjádrový procesor a 8 GB RAM. Microsoft slibuje, že seznam titulů bude postupně růst, konkrétní jména si ale zatím nechává pro sebe. Kterou klasiku z původního Xboxu byste na PC chtěli vidět jako další? Zdroj: Notebookcheck, Xbox Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Microsoft XBOX Xbox Game Pass Mohlo by vás zajímat Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025 AI spotřebovává neskutečné množství elektřiny i vody. Jak dlouho to bude udržitelné? Jana Skálová 3.1.2025 Windows 11 měl dostat krásné animované tapety. Mrkněte, jak mohly vypadat Adam Kurfürst 5.1.2025 Chystá se pokračování Minecraftu? Tvůrce legendární hry prozradil své plány Jana Skálová 7.1.2025 Nejmilovanější program ve Windows dostane umělou inteligenci. Nadchne dospělé i děti Jana Skálová 14.11.2024 Routery TP-Link údajně přispívají k hackerským útokům. V USA jim hrozí zákaz Jana Skálová 25.12.2024