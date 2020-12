Konec závisti. Po Androidu bude cloudové Xbox hraní i pro Windows a iOS

Cloudovému hraní her je v posledních dnech a týdnech věnována velká pozornost. Je to vlastně jen několik desítek hodin, co u nás byla oficiálně spuštěna Google Stadia a máme tady další zajímavou novinku. Microsoft oznámil, že cloudové hraní přes Xbox Game Pass Ultimate bude v roce 2021 dostupné také pro Windows a iOS. Zatímco tyto dvě platformy se dočkají podpory na jaře příštího roku, uživatelé Androida už si jí mohou užívat nyní v rámci beta programu. V případě počítačů s Windows bude podpora zahrnovat Xbox aplikaci i prohlížeče. U iOS zařízení pouze prohlížeče. Kromě této novinky zveřejnil Microsoft také novou vlnu her přicházejících na Xbox obecně a také do Game Pass. Seznam přikládáme.

Novinky pro Xbox

CrossfireX

12 Minutes (exkluzivně pro konzoli)

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Far Cry 6

Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine

Chorus

Ruined King: A League of Legends Story

Scarlet Nexus

Balan Wonderworld

Resident Evil Village

The Artful Escape

Songs of Iron

Tunic

Sable

Bright Memory Infinite

Way to the Woods

Echo Generation

Outriders

Shredders (exkluzivně pro konzoli)

Novinky pro Xbox s Xbox Game Pass

Halo Infinite

Psychonauts 2

The Ascent

The Medium (console launch exclusive)

The Gunk (console launch exclusive)

Warhammer 40K: Darktide (console launch exclusive)

Exomecha (console launch exclusive)

Scorn

Skatebird

Dead Static Drive

The Good Life

