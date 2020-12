Google Stadia je oficiálně v ČR! Co u nás nabídne a co naopak chybí?

Okamžik, na který čekali mnozí tuzemští hráči videoher, je konečně tady. Google v ČR oficiálně spouští svou platformu cloudového hraní jménem Stadia. Zásadní informace je, že po softwarové stránce bude v České republice nabízet stejnou nabídku her, funkcí a služeb. Stejnojmenný herní ovladač u nás ale oficiálně dostupný nebude. Stadia uživatelům umožňuje okamžitě hrát jejich oblíbené videohry na příslušenství, které již mají doma, jako jsou notebooky, počítače, kompatibilní telefony a také různé herní ovladače. Díky cloudové platformě tak fanoušci her už nemusejí čekat na stahování, instalaci ani aktualizace her. Služba bude postupně nabíhat a všem zájemcům bude dostupná nejpozději do úterního večera.

Google Stadia je nyní i v ČR oficiálně bezplatně dostupná pro každého, kdo má vytvořený účet na Gmailu. Hráči se pouze zaregistrují na Stadia.com a mohou se pustit do hraní. Ihned po registraci získají okamžitý bezplatný přístup k titulům jako Destiny 2 či Super Bomberman R Online. Služba bude uživatelům Gmailu postupně nabíhat od dnešní 18. hodiny po dobu dalších zhruba čtyřiadvaceti hodin. Všichni noví uživatelé Stadie získávají na jeden měsíc zdarma přístup ke Stadii Pro, prémiové předplacené službě, která zahrnuje množství bezplatných her.

Cloudové hraní Cloudovým hraním se rozumí princip, při kterém není hra spuštěna v počítači, mobilu či jiném zařízení koncového uživatele, ale pouze vizuálně odesílána na jeho obrazovku. Samotný výpočetní výkon je řešen na straně serveru poskytovatele a uživatel vlastně potřebuje jen displej, zařízení pro ovládání (to může být také displej) a dostatečně rychlé internetové připojení.

Všechny hry, kvůli kterým si uživatel předplatné Stadia Pro pořídí, zůstávají k dispozici po celou dobu jeho trvání. Každý měsíc jsou přitom v rámci této prémiové služby přidávány nové tituly. Hry, které uživatel zakoupí v rámci bezplatné verze, mu zůstávají napořád. Měsíční předplatné Pro verze činí 259 Kč a je možné se z něho kdykoli odhlásit. Videoherní služba Google Stadia přichází oficiálně do ČR ve velmi zajímavou chvíli. Přesně 10. prosince bude vydán velmi očekávaný titul Cyberpunk 2077 a platforma od Googlu patří mezi služby, skrze které bude hra vydána přednostně o několik hodin dříve.

Co byste ještě měli o Google Stadia vědět:

Na mobilu se dá k ovládání použít displej, ale není to moc praktické. Stejně jako k počítači či televizi je lepší připojit ovladač . Existuje oficiální seznam podporovaných.

. Existuje oficiální seznam podporovaných. Stěžejní je samozřejmě rychlost internetu. Pro hraní v běžném HD podle doporučení i našeho testování stačí 10 Mbps , u prémiového 4K je potřeba alespoň 35 Mbps.

, u prémiového 4K je potřeba alespoň 35 Mbps. Hrát můžete jak v mobilní aplikaci, tak i například v prohlížeči Chrome přímo na počítači.

Můžete využít výhodnější formy předplatného v rámci rodiny.

V rámci předběžného testování jsme vyzkoušeli pět bezplatných titulů ze základní nabídky a šlapou parádně. Rozhodně doporučujeme Stadii vyzkoušet.

Kterou hru zkusíte jako první?