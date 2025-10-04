Microsoft otevře Xbox Cloud Gaming všem! Jak bude fungovat bezplatná verze? Hlavní stránka Zprávičky Microsoft údajně chystá bezplatnou verzi Xbox Cloud Gaming s podporou reklam Uživatelé budou muset sledovat 2minutovou reklamu před každou herní session, limit bude 1 hodina na session a 5 hodin měsíčně Služba má konkurovat bezplatné variantě GeForce Now od Nvidie Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.10.2025 19:00 Žádné komentáře 0 Microsoft podle nových informací pracuje na bezplatné verzi Xbox Cloud Gaming, která by měla být financována reklamami. Zatímco současná verze služby vyžaduje aktivní předplatné Xbox Game Pass, nová varianta by měla být dostupná zdarma – ovšem s řadou omezení. Půjde o přímou konkurenci bezplatné verze GeForce Now od Nvidie, která funguje na podobném principu. Jak to bude fungovat? Podle informací serveru The Verge, který se odvolává na své zdroje, bude bezplatná varianta Xbox Cloud Gaming financována reklamami. Konkrétně půjde o dvouminutovou reklamu před každou herní session. To není až tak strašné – dvě minuty reklamy za hodinu hraní je pořád lepší než koukat na reklamy v televizi. Větším problémem ale budou časové limity. Uživatelé budou moci hrát maximálně jednu hodinu na session, přičemž celkový měsíční limit bude pět hodin. To je poměrně přísné omezení – pět hodin za měsíc je v průměru 10 minut denně, což je na pořádné hraní málo. KOUPIT XBOX GAME PASS Microsoft ale prý plánuje limity postupně zvyšovat, pokud služba získá dostatečný zájem. Jaké hry budou dostupné? Co se týče nabídky her, bezplatná verze Xbox Cloud Gaming bude zahrnovat: Hry, které již vlastníte – pokud jste si koupili hru na Xbox, budete ji moci streamovat zdarma Retro tituly – starší hry z Xbox historie Rotující nabídka různých her – pravděpodobně půjde o měnící se výběr, podobně jako u bezplatných her na Epic Games Store Detaily ohledně rozlišení a grafické kvality zatím nejsou známé. Aktuálně Xbox Cloud Gaming podporuje maximálně 1440p, takže bezplatná verze pravděpodobně dorazí s 1080p rozlišením. Je to dobrý nápad? Záleží na tom, z jakého úhlu se na to díváte. Pro uživatele je to v zásadě win – dostanete možnost vyzkoušet cloud gaming zdarma, i když s omezeními. Pro Microsoft je to riskantní tah – musí vyvážit infrastrukturní náklady s tím, kolik lidí se reálně konvertuje na placenou verzi. KOUPIT XBOX GAME PASS Největší problém vidím v tom měsíčním limitu pěti hodin. To je opravdu málo – třeba jedna večerní session může zabrat tři hodiny, což znamená, že za měsíc můžete hrát maximálně dvakrát. To se spíš hodí na příležitostné vyzkoušení hry než na pravidelné hraní. Každopádně, pokud Microsoft opravdu spustí bezplatnou verzi, bude zajímavé sledovat, jak rychle budou limity růst. Pokud se ukáže, že infrastruktura to zvládá a lidé službu aktivně používají, limity by mohly stoupnout na 10 nebo i 15 hodin měsíčně – což už je použitelnější číslo. Vyzkoušeli byste bezplatnou verzi Xbox Cloud Gaming? Zdroj: The Verge O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář cloudové hraní XBOX Xbox Cloud Gaming Mohlo by vás zajímat To musíte vidět! Čtvrtá Mafia se ukázala v nádherném traileru, představuje zrození Enza Jana Skálová 13.12.2024 5 tipů na levné herní ovladače pro mobily: Tyto kousky nezruinují vaši peněženku Jana Skálová 18.11.2024 Tvrdá rána pro chystané PSP? Microsoft možná ukáže přenosný kapesní Xbox! Jakub Kárník 17.2.2024 Kapesní Playstation 5 představen! Nebude však přímou konkurencí pro Switch a ostatní konzole Jakub Kárník 25.5.2023 Svělá zpráva! Xbox začne prodávat hry v mobilní aplikaci Jana Skálová 13.10.2024 Ideální k Androidu a PC: Xbox ovladač zlevnil na historické minimum Jakub Kárník 26.9.2023