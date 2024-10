Svělá zpráva! Xbox začne prodávat hry v mobilní aplikaci

Milovníci hraní na Xboxu budou moci kupovat hry ještě snadněji

Microsoft plánuje spustit obchod přímo v mobilní appce

Napomohl tomu soud Googlu s Epic Games

Majitelé Xboxů budou mít už brzy nejspíš mnohem víc možností, jak si prohlížet a nakupovat nové hry. Díky tomu, že Google prohrál soudní při s Epic Games, musí “rozbít” svůj monopol. Vývojářům se tak otevírá nová cesta k mnoha dalším prodejním možnostem. Společnost Google jim totiž musí dovolit umisťovat jejich obchody na svůj Google Play. A zároveň je nesmí nutit přijímat jeho platební systém. A toho záhy hodlá využít jeden z největších hráčů na trhu – Microsoft.

Podle okresního soudu v Kalifornii musí Google nejméně na příští 3 roky umožnit konkurenci využívat Google Play k prodeji jejich produktů v rámci mobilních aplikací. V minulosti se tomu Google snažil čelit tak, že s vývojáři uzavíral speciální dohody, jimiž jim bránil v prodeji. To už ale nesmí dělat.

Microsoft na rozhodnutí soudu okamžitě zareagoval. Začne platit už 1. listopadu a pravděpodobně už v tu chvíli bude možné využívat mobilní aplikaci Xboxu nejen ke stahování her, ale i k jejich nákupu. O stejném kroku uvažuje i studio Epic Games.

Dosud nebyl prodej her přes appky možný kvůli tomu, že Google by požadoval provizi z prodeje – což už odteď dělat nesmí. A vývojáři mohou nejen umožňovat stahování již zakoupených her a jejich streamování z mobilu na obrazovku, ale právě i jejich prodej.

