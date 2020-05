Wunderlist končí již za pár dní. Jakou aplikací ho nahradit?

Pokud používáte aplikaci Wunderlist tak jistě víte, že aplikace končí již 6. května. Microsoft nutí uživatelům svou To-Do aplikaci, ovšem existuje spousta dalších možností, jak ji nahradit. Vybrali jsme proto několik oblíbených aplikací, které se používají stejně snadno, jako právě Wunderlist. Ať už používáte to-do aplikace k nákupu potravin, seznamu úkolů či nevyřízeným úkonům v práci, mělo by jít o jednoduchou aplikaci s efektivním sdílením.

Wunderlist končí. Čím ho nahradit?

Aplikace přímo do Microsoftu – Microsoft To Do: List, Task & Reminder není vůbec špatná, tedy až na to, že v podstatě ona může za smrt Wunderlistu. Jedná se o jednu z nejpřehlednějších aplikací, ovšem má také spoustu užitečných funkcí. Pokud navíc používáte aplikaci Outlook, je tato aplikace skoro povinností. Lze je totiž jednoduše provázat. Nevýhodou je, že zde není příliš velká provázanost s jinými službami, než s těmi od Microsoftu.

Pokud tedy nepoužíváte Microsoft služby, Todoist je nejvhodnějším kandidátem. Seznamy se automaticky uspořádávají do projektů, k nimž můžete přidávat štítky. Samozřejmostí jsou pak opakující se události, připomínky, termíny či nastavení priorit. Todoist lze navíc snadno připojit k jiným nástrojům, jako například Gmail, Asana, Trello či Alexa. Všechny úkoly tak můžete mít na jednom místě. Aplikace má navíc svůj widget i aplikaci pro chytré hodinky.

