Na Android míří automobilová demoliční zběsilost Wreckfest

Rádi se odreagujete při hraní her na mobilu? A funguje to o to lépe, když jde o titul, u kterého nemusíte moc přemýšlet a je v něm bezduchá destrukce? Tak to pro vás máme skvělou zprávu. Respektive ji má finské vývojářské studio Bugbear Entertainment, které vydá pro mobily svou hru Wreckfest. Tato “demolition derby” zběsilost by měla na iOS i Android vyrazit ještě letos na podzim. O první ukázky se postaralo pozvánkové video na blížící se akci Gamescon.

THQ Nordic Digital Showcase 2022

Hra, kterou zatím bylo možné si užít na Nintendu, PlayStationu nebo Xboxu, je silně zaměřena na moderní severskou tradici jokamiesluokka. Jde o lidové závody, kde se do rallye mohou zapojit nejrůznější lidé s levnými auty. Je také duchovním pokračovatelem hry FlatOut od Bugbearu z roku 2004.

Studio je prý pyšné na fyziku poškození měkkých částí karoserie, která podstatně ovlivňuje závodní výkony. K dispozici má být slušný inventář aut a tratí, několik režimů výzev a nechybí ani multiplayer. Wreckfest mobile prý bude stát 30 dolarů, tedy asi sedm stovek korun.

Které další demolition derby hry máte rádi?

Zdroj: apolice