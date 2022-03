5 tipů na mobilní hry ve stylu populárního Wordle

Že neznáte Wordle? Tak to jste asi posledních pár týdnů buď nebyli na internetu, nebo si na něj chodíte jen pro sportovní výsledky a předpověď počasí. Tento herní fenomén udělal velmi rychle díru do světa a jeho originální podobu dokonce koupilo po pár dnech fungování vydavatelství NY Times. Mechanikou jednoduchá, ale jinak často dost obtížná hra je ve své původní verzi (a také v těch českých, které vznikly později) webovou stránkou. Díky velkému nárůstu popularity se ale stalo to, co se dalo očekávat. Začaly vznikat aplikace.

Jak se hraje Wordle? V originální podobě hry je úlohou hráče každý den vybíráním vhodných písmen uhádnout pětipísmenné slovíčko na šest pokusů. Jedinou nápovědou je přitom barevné označení konkrétních pozic, které připomíná legendární plastovou hru Logik.

Variace na Wordle – mobilní aplikace

Obchod Google Play už obsahuje všemožné kopie, které se snaží v co nejvěrnější i kreativnější podobě Wordle nabídnout ke stažení. Několik jsme jich prošli a vybrali jsme pro vás pět následujících. Pokud patříte mezi fanoušky této hry, věříme, že si vyberete. Už jen z toho důvodu, že originál nabízí jen jedno slovo denně.

Wordling!

Tato jednoduchá hra nabízí jak hádání aktuálního slova pro konkrétní den, tak i těch v minulých kolech. Na výběr je z obtížností easy (čtyři písmena), classic (pět písmen) a hard (šest písmen). Pravidla jsou stejná jako u původního Wordle.