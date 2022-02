Windows apka Váš Telefon a Samsung zavádí šikovnou novinku

Do Windows nástroje Váš Telefon míří v rámci stále silnější spolupráce Microsoftu se společností Samsung další vychytávka pro efektivní propojení mobilů této značky s PC. Prostředí v počítači se v rámci nejbližší aktualizace naučí zobrazovat poslední spuštěné aplikace v mobilu. A to rovnou v oznamovací oblasti systému Windows. Díky tomu bude možné při připojení mobilu rychleji pokračovat v rozdělané práci nebo svižněji navázat na rozběhnuté hraní.

#WindowsInsiders new @MSYourPhone feature coming your way! Recent apps built into your taskbar. Making it easier to go back to the apps that you were recently using on your Samsung phone. pic.twitter.com/fJgXT6zgRz

— Analy Otero Diaz (@AnalyMsft) February 9, 2022