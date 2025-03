Skončila éra placení za Windows a Office? Nový nástroj hackerů láme veškeré ochrany a Microsoft s tím nic nedělá

Pamatujete si doby, kdy pro nelegální aktivaci Windows existovaly pochybné cracky a keygenery z temných zákoutí internetu? Ta doba je dávno pryč. Skupina vývojářů známá jako Massgrave posunula „umění“ aktivace Microsoft produktů na zcela jinou úroveň a nejnovější aktualizace jejich nástroje MAS (Microsoft Activation Scripts) přináší revoluci v podobě modulu TSforge.

Zatímco Apple či Google pečlivě hlídají své ekosystémy, Microsoft jako by rezignoval na boj s piráty. Nástroj pro aktivaci prakticky všeho, co redmondský gigant kdy vytvořil, je volně dostupný a co je nejpikantnější – najdete ho přímo na GitHubu, platformě, kterou… ano, vlastní Microsoft. Absurdnější to už být nemůže.

Co všechno TSforge zvládne?

Nová verze MAS 3.0 s modulem TSforge představuje svatý grál pro každého, kdo nechce za software platit. Na rozdíl od předchozích metod, které různě obcházely aktivační mechanismy, TSforge útočí přímo na jádro DRM systému Windows – Software Protection Platform (SPP).

Zdroj screenshotu: ZDNet

Prakticky to znamená, že dokáže aktivovat jakoukoliv verzi Windows od sedmiček po aktuální jedenáctky, včetně serverových variant. S Office si poradí od verze 2010 výše, ale pouze s trvalými licencemi – předplatné Microsoft 365 zůstává mimo schopnosti hackerů. Největším trumfem je ale schopnost zajistit bezpečnostní aktualizace pro Windows 10 i po konci podpory v říjnu 2025, což by normálně stálo nemalé peníze.

„Je to jako mít univerzální klíč ke všem produktům Microsoftu,“ poznamenal jeden z uživatelů na Redditu a má pravdu. Massgrave dokonce na svém blogu vydal obsáhlou technickou analýzu, jak celý exploit funguje. Není to žádné tajemství – je to otevřená výzva Microsoftu.

Poznámka redakce Redakce Svět Androida rozhodně nepodporuje pirátství a nikoho nenabádá k takovým krokům. Tento článek vznikl čistě jako technologická zajímavost a upozornění na bezpečnostní aspekty celé problematiky. Legitimní licence zajistí nejen dodržování zákonů, ale také bezproblémový chod softwaru a jeho bezpečnostních aktualizací.

Použití nástroje je překvapivě jednoduché. Stačí otevřít PowerShell s administrátorskými právy, vložit jeden příkaz a menu vás provede celým procesem. Vybíráte si pouze metodu aktivace ze seznamu a o zbytek se postará skript. Žádné složité hackerské znalosti, žádné zdlouhavé pročítání návodů.

Jeden z editorů technologického webu ZDNET to vyzkoušel na čisté instalaci Windows 11 ve virtualizaci, následně „počítač“ přesunul do jiné VM a znovu aktivoval. Vše proběhlo bez problémů a zcela bezplatně. Stejně tak aktivoval Office 2024 Pro Plus, za který by jinak zaplatil tisíce.

Proč Microsoft nezasáhne?

Zajímavou otázkou zůstává, proč Microsoft proti takto otevřenému pirátství nezasáhne. Vždyť jde o přímý útok na jeho obchodní model. Teorie jsou různé, ale pravděpodobně jde o kombinaci několika faktorů.

Za prvé, pirátské licence jsou od těch legitimních téměř k nerozeznání. „Zrušení licencí by bylo příliš extrémní a mohlo by vést k nechtěnému zneplatnění skutečně zaplacených licencí,“ přiznává i samotný tým Massgrave ve svém FAQ.

Za druhé, Microsoft dnes vydělává především na předplatných a cloudových službách. Windows je pro něj spíše platformou, skrze kterou prodává své další produkty, než přímým zdrojem příjmů. Jak trefně poznamenal jeden z dalších uživatelů na Redditu: „Microsoft může Windows klidně rozdávat zdarma jen proto, aby lidi uzamkl do Office a Teams, a přesto vydělá miliardy.“

A konečně, Microsoft možná vnímá pirátství mezi běžnými uživateli jako svého druhu marketingovou strategii. „Stejně jako Adobe je postoj ke spotřebitelům, kteří pirátí věci jako Windows nebo Office, takový, že to není ztracený prodej, ale že pirát si tuto zkušenost a preference pro tyto produkty odnese přes vysokou školu do pracovního prostředí,“ vysvětluje další z členů komunity.

Je to bezpečné?

To je zřejmě nejdůležitější otázka, kterou si potenciální uživatelé kladou. Oficiální skripty na GitHubu vypadají neškodně, ale i samotní vývojáři MAS varují: „Buďte opatrní, protože někteří šíří malware maskovaný jako MAS pomocí různých URL.“

Ve výsledku…

MAS s novým modulem TSforge představuje fascinující ukázku nekonečného souboje mezi vývojáři softwaru a těmi, kteří se snaží obejít jejich ochranné mechanismy. Ať už si o pirátství myslíte cokoliv, nelze upřít Massgrave týmu technickou zdatnost a důkladnost, s jakou svůj nástroj vyvinuli a zdokumentovali.

Možná ještě zajímavější je ale reakce (nebo spíše absence reakce) ze strany Microsoftu. V době, kdy se technologičtí giganti přehánějí v ochraně svého duševního vlastnictví, Microsoft jako by tichým souhlasem akceptoval, že část uživatelů bude jeho produkty používat zdarma.

Jednoduchá pravda je taková, že pro běžného uživatele je dnes aktivace Windows a Office bez placení jednodušší než kdy dřív. Otázkou zůstává, zda je riziko spojené s používáním neoficiálních aktivačních nástrojů tou úsporou skutečně vyváženo.

Zdroj: ZDNet, Reddit