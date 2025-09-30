Konec diktatury? Windows 11 by mohl respektovat váš oblíbený prohlížeč Hlavní stránka Zprávičky Windows 11 by mohl konečně respektovat výchozí prohlížeč při vyhledávání z lišty V Edge Canary se objevily flagy naznačující podporu jiných prohlížečů než Edge a vyhledávačů než Bing Není jasné, kdy (a jestli vůbec) se funkce dostane k běžným uživatelům Windows 11 Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 30.9.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Microsoft dlouhodobě ignoruje nastavení výchozího prohlížeče, pokud jde o vyhledávání z Windows 11. Když zadáte dotaz do vyhledávacího pole na liště, systém vás přesměruje do Edge s výsledky Bingu – bez ohledu na to, že máte jako výchozí nastavený Chrome, Firefox nebo jiný prohlížeč. Nové náznaky v testovací verzi Edge Canary ale naznačují, že se to možná změní. Flagy v Edge Canary prozrazují plány Jak to funguje dnes: Edge a Bing Tři scénáře budoucnosti Další vylepšení: favicons a vyhledávání v nastavení Kdy to dostaneme? Možná nikdy Flagy v Edge Canary prozrazují plány Server Windows Latest objevil v Edge Canary – experimentální verzi prohlížeče – několik nových přepínačů (flagů), které naznačují podporu jiných prohlížečů a vyhledávačů než Edge a Bing. Jde o tyto položky: msEdgeSearchboxHandlerSendsFaviconData msExplicitLaunchNonBingDSE msExplicitLaunchNonBingDSEAndNonEdgeDB msExplicitLaunchNonEdgeDB msSettingsMatchWordStart msWSBLaunchNonBingDSE msWSBLaunchNonBingDSEAndNonEdgeDB msWSBLaunchNonEdgeDB Názvy jsou poměrně výmluvné. WSB pravděpodobně znamená Windows Search Bar, tedy vyhledávací pole. DSE pak odkazuje na Default Search Engine – výchozí vyhledávač. A Non-Edge-DB? To by měl být jiný výchozí prohlížeč než Edge – třeba právě Chrome nebo Firefox. Jak to funguje dnes: Edge a Bing V současnosti funguje Windows Search takto: zadáte dotaz, systém ho zpracuje a otevře výsledky v Microsoft Edge s Bingem. To platí, i když máte jako výchozí prohlížeč nastavený Chrome a v Edge máte jako výchozí vyhledávač Google. Systém prostě obojí ignoruje. Microsoft tento postup obhajuje tím, že mnoho funkcí Windows Search je postaveno na Edge. Změna chování prohlížeče tedy ovlivňuje i chování vyhledávání. Uživatelům to ale nepřipadá jako dostatečné vysvětlení – spíš jako snaha tlačit vlastní služby. Tři scénáře budoucnosti Nové flagy naznačují tři různé varianty chování Windows Search: 1. Respektování výchozího vyhledávače (msWSBLaunchNonBingDSE)Systém použije váš preferovaný vyhledávač – třeba Google nebo DuckDuckGo – ale stále otevře výsledky v Edge. Pokud tedy máte Chrome jako výchozí prohlížeč, Windows Search ho ignoruje a stejně otevře Edge. Aspoň už to nebude Bing. 2. Respektování výchozího prohlížeče (msWSBLaunchNonEdgeDB)Opačný scénář: systém otevře váš výchozí prohlížeč (třeba Chrome), ale pořád vás pošle na Bing. Takže máte Chrome, ale s Bingem. Poloviční vítězství. 3. Respektování obojího (msWSBLaunchNonBingDSEAndNonEdgeDB)Ideální varianta: Windows Search respektuje jak váš výchozí prohlížeč, tak výchozí vyhledávač. Máte-li Chrome a Google, systém otevře Google v Chrome. Přesně tak, jak by to mělo fungovat od začátku. Další vylepšení: favicons a vyhledávání v nastavení Mezi flagy se objevil i msEdgeSearchboxHandlerSendsFaviconData, který by měl zlepšit zobrazování favicon – malých ikon webů ve výsledcích vyhledávání. Systém by měl předávat přesnější data, abyste lépe rozpoznali správný výsledek. Microsoft také pracuje na vylepšení vyhledávání v nastavení Edge. Nově by měl prohlížeč hledat shody od začátku slova, což by mělo přinést relevantnější výsledky při hledání konkrétních funkcí nebo přepínačů. Kdy to dostaneme? Možná nikdy Tady přichází realita: flagy byly objeveny v Edge Canary, což je experimentální větev prohlížeče určená k testování. Spousta funkcí z Canary buildů se nikdy nedostane do stabilní verze. Microsoft může kdykoliv rozhodnout, že tuto změnu neimplementuje. Není také jasné, jestli by se funkce týkala všech uživatelů, nebo pouze regionu Evropské unie. Microsoft už dříve implementoval některé změny týkající se výběru prohlížečů pouze v EU kvůli regulačním tlakům. Uživatel Leopeva64 na síti X (dříve Twitter) objevil flagy už 18. září, od té doby ale nepřišla žádná oficiální informace od Microsoftu. Společnost mlčí a není jasné, jestli jde o záměrnou změnu politiky, nebo jen o technický experiment. Ocenili byste Chrome přímo ve spodní liště Windows 11? Zdroj: Windows Latest, Notebookcheck O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi
Bing Google Chrome Microsoft Windows 11