Microsoft testuje správu souborů Androidu přímo v Průzkumníku Windows 11

Novinka je zatím dostupná jen pro členy programu Windows Insider

Funkce vyžaduje Android 11 nebo novější a beta verzi aplikace Link to Windows

Vypadá to, že Microsoft konečně pochopil, že lidé chtějí mít propojený telefon s počítačem pohodlněji než jen kabelem. O možném propojení Androidu a Windows bezdrátově jsme vás informovali už před měsícem a nyní je tato vychytávka k dispozici v nejnovější insider verzi Windows 11. Pro přesun souborů tedy už nebudete muset lovit kabel, prostě otevřete Průzkumník a budete mít obsah svého smartphonu jako na dlani.

Funkci si mohou zatím užít jen členové programu Windows Insider, a i ti musí splnit pár podmínek. Potřebujete nejnovější insider build Windows 11, telefon s Androidem 11 nebo novějším a beta verzi aplikace Link to Windows (konkrétně 1.24071 nebo vyšší). Takže pokud máte starší Android, máte smůlu.

Pokud splňujete všechny podmínky, stačí dát počítači správná oprávnění. Je to trochu zakopané v Nastavení (Bluetooth a zařízení > Mobilní zařízení > Spravovat zařízení), ale není to nic složitého. Hledejte přepínač „Přístup k Průzkumníku souborů“. Když ho tam neuvidíte, budete si muset ještě chvilku počkat na další aktualizaci.

Mimochodem, tohle není jediný způsob, jak Microsoft propojuje Android a Windows. Už dlouho existuje aplikace Váš telefon, která umí zobrazovat notifikace z mobilu přímo na počítači a dokonce s ní můžete zrcadlit obrazovku telefonu a spouštět aplikace přímo z Windows. Je fajn vidět, že Microsoft bere integraci s Androidem vážně. Teď jen aby to dotáhli do konce a dostali novinku co nejdřív k běžným uživatelům.

Zdroj: Windows Blog