Společnost Microsoft se chystá dále vylepšit integraci mezi systémy Android a Windows. Nová funkce v poslední testovací verzi redmondského operačního systému totiž umožňuje uživatelům bezdrátově přistupovat k souborům v Android telefonu přímo z Průzkumníka souborů.

Funkce, kterou objevil uživatel Twitteru @PhantomOcean3, funguje podobně jako připojení telefonu kabelem. Po aktivaci v nastavení Windows 11 (Bluetooth a zařízení > Mobilní zařízení > Spravovat zařízení) bude telefon s Androidem zobrazen v Průzkumníkovi souborů jako další disk, umožňující procházení, kopírování a manipulaci se soubory. Přenos samozřejmě nebude tak rychlý jako po připojení kabelem, ale na přesouvání menších souborů, se zdá být toto řešení naprosto ideálním kompromisem mezi cloudem a kabelem. Další možností je Nearby Share, ale u něj je potřeba manipulace s telefonem. Vzdálený přístup k úložišti telefonu je pohodlnější, telefon můžete mít na nabíječce a přesto k němu mít plnohodnotný přístup.

Looks like the Cross Device Experience Host will let you make your device show up in File Explorer in a future update, a toggle for this has been hidden in the app for some time. pic.twitter.com/9zwomWwdTz

— PhantomOcean3 🌳 (@PhantomOfEarth) June 8, 2024